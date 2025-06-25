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北市立動物園迎暑假 8個週六開園至晚上9時

中央社／ 台北25日電

北市動物園今天表示，從7月5日到8月23日共8個週六，園區從原本開放到傍晚5時，延長至晚上9時，搭配販售的週六「星光票」新台幣60元，下午4時30分售至晚上8時。

台北市立動物園雖從6月18日至27日為止，共10天不對外開放，期間進行年度環境整修；因應暑假將到，官網今天預告7月5日起8個週六，展開暑期週六延長開園時間資訊。

動物園告訴中央社記者，星光票開始販售前就已入園者，可持續參觀到夜晚，無需加購週六「星光票」，而白天一般平日票價區分為普通票100元、優待票50元、市民票60元；週六「星光票」則均一價60元。

延長開放時間裡，動物園推出「動物涼一夏」的主題休憩體驗，規劃河馬、馬來長吻鱷、兩棲爬蟲、歐亞水獺、馬來虎、黑腳企鵝、亞洲象、紅毛猩猩等8種動物，讓遊客先在週六下午每個物種活動場觀察其白天的行為活動。

接著，傍晚保育員登場，分享照養點滴、保育故事、動物適應環境調控體溫的秘訣，以及保育員提供給動物的消暑方法。

此外，傍晚還有受歡迎的家鵝遊行、動物行為學院授課瞭解動物行為、主題動物保母講古，以及親子動物體操帶動跳、時下流行的拍貼機體驗、親水噴泉、雨淋體驗等活動推出。

河馬 北市 動物園

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