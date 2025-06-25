三峽重大車禍沒收到推播 議員喊新北串接公私急救APP

新北三峽日前發生重大車禍，舉國關注。民眾黨新北市議員陳世軒今總質詢揭露，當日事故發生時，新北並未公私協力，推播民間開發「聽見AED」急救APP，救援無法即時啟動，他提出5項建議，包括串接公私急救APP、公開AED設置地點、導入AED智慧化警報器及推播強化計畫，要求市府三周提檢討報告。

新北市長侯友宜認同議員所提的方向，並承諾研擬串連急救先峰、聽見AED公私APP，並三周內由消防局提出一份報告。

陳世軒說，目前常見的救護推播平台APP，除中央消防署開發的「急救先峰」，還有民間非營利組織的「聽見AED」，皆能整合已具證照訓練的醫護人員、志工、熱心民眾，在事故發生第一時間派遣支援，但新北市在兩者應用推播明顯落後，從2023年9月至今年5月，全市808件公共場所OHCA案，急救先峰僅推播174件、推播率21.5%，且新北未介接聽見AED，播件數為零。

陳世軒指出，反觀台中市聽見AED推播數，從去年九月至今高達2萬6千多件、南投縣9700件，另外新北註冊人數也只有3.5%，他認為這些資源無法充分利用，是最大的浪費，市府不應只是坐等中央要求，而應主動建置與推動全民急救系統。

陳世軒提出5項建議，包括強化推播串接與推播率，市府應串接聽見AED與急救先鋒。盤點並公開AED設置地點，架設可公開查詢地圖，且要設置在民眾全天候可取得之處；導入AED智慧化警報器，試辦智慧AED系統，事故發生時主動發出聲光提示，引導救援者取得設備。