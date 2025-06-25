領養北市動物之家街貓 美籍夫婦分享寵物情緣

曾來台工作的美籍夫婦，2014年在台北撿到1隻街貓，並另領養1隻，後來帶回美國，今年5月寫信給台北市動保處分享育貓之樂。動保處表示，動物之家仍有約370隻貓咪待認養。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，今年已成功媒合約600隻貓找到溫暖新家，持續推動認養不棄養政策，且非常重視飼主在認養動物後的照護情形。

動保處表示，動物之家在5月間收到來自美國夏威夷夫婦的1封信件，內容提到夫婦倆2014年在台北街頭撿到1隻黑白色幼貓，送至動物醫院後，醫生建議可再領養另1隻，以相互陪伴。

美籍夫婦之後從台北市動物之家的臉書（Facebook）粉絲專頁，得知認養資訊，當時特別搭捷運轉公車到動物之家，經志工協助，領養另1隻黑白色幼貓。2人之後返美，並申請相關程序，把如同家人的2隻黑白貓帶回美國。

動保處指出，美籍夫婦帶回的街貓，陪伴他們經歷過搬家等人生重要時刻，期間橫跨約10年，寵物與人之間的情誼令人動容。

動保處表示，動物之家仍有約370隻貓咪待認養，將持續透過臉書粉絲專頁，發布待領養資訊，包含介紹貓的個性與特質，希望協助牠們尋找合適歸屬。

此外，為確保被領養毛孩的健康與良好適應新環境，動保處指出，皆透過定期電話訪談，主動關懷飼主，並提供飼養建議與後續協助，也盼台北市動物之家粉絲專頁成為認養民眾可交流互動的平台。

動保處表示，更多認養毛孩資訊可至「台北市動物之家」粉絲專頁，或至全國動物收容管理系統（收容所選「台北市動物之家」）了解相關資訊。