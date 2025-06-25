快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

領養北市動物之家街貓 美籍夫婦分享寵物情緣

中央社／ 台北25日電

曾來台工作的美籍夫婦，2014年在台北撿到1隻街貓，並另領養1隻，後來帶回美國，今年5月寫信給台北市動保處分享育貓之樂。動保處表示，動物之家仍有約370隻貓咪待認養

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，今年已成功媒合約600隻貓找到溫暖新家，持續推動認養不棄養政策，且非常重視飼主在認養動物後的照護情形。

動保處表示，動物之家在5月間收到來自美國夏威夷夫婦的1封信件，內容提到夫婦倆2014年在台北街頭撿到1隻黑白色幼貓，送至動物醫院後，醫生建議可再領養另1隻，以相互陪伴。

美籍夫婦之後從台北市動物之家的臉書（Facebook）粉絲專頁，得知認養資訊，當時特別搭捷運轉公車到動物之家，經志工協助，領養另1隻黑白色幼貓。2人之後返美，並申請相關程序，把如同家人的2隻黑白貓帶回美國。

動保處指出，美籍夫婦帶回的街貓，陪伴他們經歷過搬家等人生重要時刻，期間橫跨約10年，寵物與人之間的情誼令人動容。

動保處表示，動物之家仍有約370隻貓咪待認養，將持續透過臉書粉絲專頁，發布待領養資訊，包含介紹貓的個性與特質，希望協助牠們尋找合適歸屬。

此外，為確保被領養毛孩的健康與良好適應新環境，動保處指出，皆透過定期電話訪談，主動關懷飼主，並提供飼養建議與後續協助，也盼台北市動物之家粉絲專頁成為認養民眾可交流互動的平台。

動保處表示，更多認養毛孩資訊可至「台北市動物之家」粉絲專頁，或至全國動物收容管理系統（收容所選「台北市動物之家」）了解相關資訊。

認養 北市 動物之家

延伸閱讀

熱爆！34度高溫北市大同區4571戶停電沒冷氣 台電：下午3時復電

北市小一入學前 943人仍未接種麻疹、百日咳疫苗

國民黨質疑北市5罷團涉偽造文書等罪 赴北檢告發

北市樂齡進修券幸運兒出爐 可折抵社區大學學分費

相關新聞

三峽重大車禍沒收到推播 議員喊新北串接公私急救APP

新北三峽日前發生重大車禍，舉國關注。民眾黨新北市議員陳世軒今總質詢揭露，當日事故發生時，新北並未公私協力，推播民間開發「...

北市動物園暑期周六營業時間延長 星光票加開熱門活動

台北市立動物園目前年度休園中，預計28日開幕，園方今也宣布，配合暑假到來，於7月5日至8月23日共計8個周六夜晚，將延長...

試辦2機車格可放一輛重機挨批轉彎 新北交通局解釋原因

新北市交通局日前宣布開放大型重機停放路邊機車格，民眾黨新北議員陳世軒今質詢指出，交通局12日才回覆目前沒有開放計畫，僅隔...

不再「囚居晚年」 北市這處老社區要裝20座外掛電梯

萬華區大理街「華強社區」多棟公寓屋齡40年，8、9旬老人受困公寓，無法下樓成「囚居晚年」，社區爭取補助外掛20座電梯，今...

「老宅轉古蹟」讓所有權人聞之色變？原來背後有這些規定

北市商業區老舊建物一旦被指定為古蹟等文化資產後，不能與鄰地合併開發，且土管條例規定「臨接道路面寬未達5公尺，基準容積以3...

防空避難空間大稽查 侯友宜：看新聞才知道

新北市長侯友宜今天針對中央7月要針對全國的防空避難空間做大稽查一事表示，他也是看到新聞才知道，目前還沒有和新北接洽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。