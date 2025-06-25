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4千地主看過來 新北塭仔圳第一區配地將出爐

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
塭仔圳第一區配地結果公告期間，泰山及新莊區公所、地政局24樓重劃科均提供相關諮詢。圖／新北市地政局提供
塭仔圳第一區配地結果公告期間，泰山及新莊區公所、地政局24樓重劃科均提供相關諮詢。圖／新北市地政局提供

新北新、泰塭仔圳市地重劃案第一區土地分配結果出爐，將於6月27日起至7月28日止公告土地分配結果30日，地主可於公告期間內至新北市泰山及新莊區公所、新北市地政局閱覽公告及相關圖冊，或至地政局官網瀏覽相關資料，若對分配結果有異議，請於30日內以書面提出。

地政局表示，為讓塭仔圳第一區土地分配作業順利進行，先前已於2023年11月舉辦4場土地分配原則說明會，今年1月舉辦12場土地分配草案說明會，向區內4千多位地主說明配地相關原則及規定。

地政局表示，在配地草案期間，陸續彙整地主意見、配合中央社宅政策整合調配社宅預定地，且有政風人員全程參與，以確保配地作業公平公正，分配結果將於本月27日出爐並正式公告30日。

地政局指出，公告期間每日上午9時30分至中午12時、下午1時30分至下午4時，將有專人駐點於泰山區公所、新莊區公所及新北市地政局重劃科提供相關諮詢。若地主對土地分配結果有異議時，可以書面敘明理由，於公告期間7月28日前向地政局提出，地主須留意並配合於公告期間內辦理，如逾期未提出者其分配結果於公告期滿時確定。

社宅 塭仔圳

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