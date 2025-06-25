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防空避難空間大稽查 侯友宜：看新聞才知道

中央社／ 新北25日電
新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天針對中央7月要針對全國的防空避難空間做大稽查一事表示，他也是看到新聞才知道，目前還沒有和新北接洽。

新北市議會今天進行市政總質詢，民眾黨議員陳世軒詢問中央7月要針對全國的防空避難空間做大稽查，但這不是內政部所能做的事，是否曾和地方政府接洽？

侯友宜表示，目前還沒有和新北接洽，他也是看到新聞才知道，這需地方政府動員工務及民政、消防等各局處才能做的事情。

陳世軒詢問侯友宜對總統賴清德提到要用選舉罷免的方式去打掉雜質說法的意見。侯友宜表示，這樣講法是大家很難接受的，因為民主的核心是團結，要是要包容不同的力量。

侯友宜表示，立委是一票一票選出來的，大家的意見也許會有不一樣，但是不能把它稱作雜質，也不能否定當時很多投票給這個立委的民眾。

陳世軒 侯友宜

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