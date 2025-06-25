銀新未來城中央審過 新北最快8月再公展並開公聽會

三重銀新未來城日前獲得內政部都委會審議通過，新北市議員李翁月娥今天總質詢指出，地方等了5年多，到底還要等多久？新北市長侯友宜表示，此案中間有2年完全沒有審，他跟衛生局、城鄉局跑了很多趟，6月內政部通過，會再辦公展，辦好後就會啟動招商。

新北市城鄉局長黃國峰說，目前正在等中央的會議記錄，取得紀錄後，會先送市都委會報告，預計最快8月會啟動再公展；衛生局長陳潤秋表示，因案件時間很長，有不少變化，會在今年第三季再辦公聽會，詳細招商時間會待公聽會結果後，再行公布。

李翁月娥說，市府說要在碧華國小舊址推動銀新未來城，希望能夠提供在地安老，並且有友善居住單元、長照機構等等，當初說得非常好聽，許多人非常盼望，但5年多過去，到底目前進度？

侯友宜表示，此案中央有兩年一次都沒有沒有審，目前有好的結果，6月終於內政部通過，現在會舉辦再公展後，就啟動招商

李翁月娥也質詢蘆洲萬坪醫院、蘆社大橋進度，她直言，當初說好要一起蓋的土城醫院已經營運5年了，當初為爭取蘆洲萬坪醫院，她帶領許多民眾上街頭向台電抗爭，爭取這塊土地不能作為變電所。

另蘆社大橋當年她在當蘆洲市長就已經再談，拖到現在沒消息，蘆社大橋做下去，就能解決重陽橋塞車問題，蘆洲到社子島5分鐘就到了，非蓋不可。

「對不起蘆洲人」李翁月娥說，兩案因為蘆洲南北側被中央卡住，到現在都沒有消息，很多民眾等病床等不到真的會死，還有解決交通問題，她認為兩案應該直接專案處理，不要等中央了，

侯友宜表示，不管是蘆洲南北側都市計畫、蘆社大橋、蘆洲醫院，都是他上任以來心心念念要做的事，也是蘆洲人最重要的事情，尤其都是計畫與蘆洲容積率提升有關，他很認真去拚，也親自去開會。

侯友宜也說，當初提出銀河灣計畫，要把原本要放變電所地方，改放果菜市場，立委、議員都沒有意見，內政部也開了6次小組會議，有結論也有共識，怎麼會2023年「有人」跑去說不行「就翻了」，如果沒有那件是，現在就做了。

侯友宜說，蘆社大橋已經在6月上網招標可行性研究評估，預計7月開標「勢在必行」，萬坪醫院因為要考慮到地主是否願意區段徵收，如果要先蓋，經費會非常多，但會再評估。

「這條我一直放在心裡」侯友宜說，只有要必要，他都會到中央去走去溝通，拜託中央給我們支持。