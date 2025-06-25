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新北敬老卡能買牛奶、三明治？ 侯友宜：朝這個方向努力

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜允諾敬老卡擴大使用範圍。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜允諾敬老卡擴大使用範圍。記者葉德正／攝影

財劃法通過，新北預計增加374億預算，但至今一毛都還沒給地方，新北市議員李翁月娥今天總質詢指出，新北市敬老卡480點再沒有錢也要舉債去做，更要擴大範圍，如果能去超商買個牛奶、三明治他們才用得完。侯友宜表示，今年這個會期結束，就會重新檢討使用範圍，會朝議員建議的這個方向努力。

李翁月娥指出，480點要全數用完可能要再增加20億元，她經常到公園，老人家都會拜託她跟市長建議，480點應該可以去超商買個牛奶點心，否則每個月都用不完，都被收回去。

李翁月娥說， 蘆洲人都很懷舊，當年她當市長，發給敬老金5000元，現在他們的孩子長到，到現在都還非常感激，新北市人民支持侯友宜連任，市長應該更照顧市民。

侯友宜表示，議員提到的敬老卡擴大範圍非常有道理，確實這480元用不完怎麼處理比較實在，這個會期結束，市府就會重新檢討敬老卡服務項目，調整過後就會跟議員報告。

李翁月娥說，為了老人家，市府傾家蕩產也要去做，讓老人家拿480元買牛奶、三明治一定要去做，且功德無量，照顧老人家，也是照顧未來的自己。

「這是老人家最期待的」侯友宜說，最後這一年，會重新面對，會重新調整，以照顧老人家為主要目的，「會朝你說的朝這個方向努力」。

李翁月娥也說，新北市平均地權基金很多錢，社會局把相關規劃提出來，地政局一定會支持。

李翁月娥 侯友宜

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