新北七線捷運齊發 三鶯線年底完工邁向2.0新紀元

新北市捷運局今於市政會議報告捷運建設進度。捷運局長李政安表示，自2018年底以來，新北市已完成3條捷運線、全長26公里、設置26座車站，為全國第一；目前正全力推動7條新線，總長57公里、涵蓋51座車站，未來總路網更將拓展至189公里、171座車站，打造更完整、便捷的通勤與轉乘網絡。

新北市長侯友宜表示，捷運系統不只是城市發展的骨幹，更是市民生活品質的重要支撐。新北捷運自2018年通車以來，日均運量成長幅度高達830%，展現市府在穩健營運與持續創新上的努力。

他指出，新北捷運已從1.0穩健營運階段邁向2.0七線齊發、三鶯線即將通車的發展新頁。未來更將推進3.0八線並進藍圖，擴展轉乘節點與軌道路網密度，打造真正便捷、安全、友善的捷運生活圈。

李政安指出，新北捷運日均運量自2019年至2025年5月呈穩定上升，僅2021年疫情與2024年403地震期間出現短暫滑落，顯示市民對捷運系統的高度依賴。

目前已完工通車的3條路線包括：藍海一期，全長2.21公里、共有3站、新北環狀線，全長15.4公里、共有14站，及安坑輕軌，全長7.5公里、共有9站，捷運局並持續強化營運效能。例如淡海輕軌原淡金北新站至新市一路站限速10公里，經技術改良轉轍器後成功提升至60公里，節省2分鐘通行時間，有效改善乘車體驗與調度效率。

李政安表示，新北捷運也導入AI智慧服務。淡海與安坑輕軌共12站高架站點已完成27處AI攝影機架設，預計10月上線，針對輪椅、娃娃車、助行器使用者即時偵測、自動叫梯，減少候梯等待時間；安康院區站則啟用AI號誌優化系統，透過雷達與CCTV辨識人車流量，自動調節燈號，減少9成輕軌停等次數，未來有望擴大應用至全線。

李政安指出，新北環狀線每月搭乘人次突破170萬，其中板橋站新增出入口工程已克服用地難題，完工後將大幅縮短與板南線、台鐵及高鐵的轉乘動線，從原需8至12分鐘壓縮至4至5分鐘，有效提升運輸效率。

李政安說明，目前7條正在施工的新線正分年穩步推進。其中捷運三鶯線總長14.29公里、設有12站，採用橋下吸音材、浮動式道床、彈性鋼輪等多項降噪設施，兼顧環境品質與乘坐舒適，進度已達90.01%，預計2025年完工。

而萬大中和線進度則已達90.51%，預計2027年完工，全長9.5公里、新北轄內設有5站，並於中和站設置地下聯通道，與環狀線銜接只需步行2分鐘，大幅提升轉乘便利。其他如土城樹林線、環狀線南北環、汐東線與基隆捷運則預計自2030年至2033年間陸續完工，各線皆設有智慧控制與降噪設備，提升行車安全與穩定性。