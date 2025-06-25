新北三峽茶農好樣的！ 獲國際獎項肯定

新北市農業局輔導茶農參加國際評鑑，以特色茶品獲得法國「世界茶葉大賽」及「世界油品大賽」、比利時「頂級美味大獎」、美國「繆思設計大獎」獎項殊榮，今在市政會議獻獎，市長侯友宜肯定茶農於國際賽事獲得佳績，推動新北茶產業發展，在國際舞台展示台灣特色茶文化底蘊。

法國農產品加值協會（AVPA） 每年舉辦橫跨全世界50多國的茶葉、食用油、咖啡及巧克力風味評鑑比賽，評審由農產業者及感官品評專家組成，各領域參賽產品總計超過1000件，獲獎者皆經過嚴格的品質技術鑑定以及風味評比。

三峽區大埔製茶廠以高山烏龍茶獲得「世界茶葉大賽」金獎，為本屆清香球形烏龍茶類組的冠軍，同時又以苦茶油「千花一果」獲得「世界油品大賽」金獎，為全國首項獲得金獎的苦茶油產品。

大埔製茶廠由第三代青農陳宣和與妻子姜慧姿共同經營，產製新北特色的碧螺春綠茶、包種茶及蜜香紅茶，同時與台灣高海拔山區的茶農契作收購茶菁以生產球形烏龍茶與高山茶，每年秋季則是採收茶籽製作苦茶油。

陳宣和分享，得耗費4至5台斤茶籽才能製作1台斤苦茶油，自家選用台灣原生種小果油茶並手工採摘、挑選茶籽，經陽光充分曝曬5天後脫殼取仁，再全程以低於70℃的低溫冷壓技術榨油，保留苦茶油完整的香氣與滋味，榨油剩餘的苦茶粕則做成清潔洗劑，落實循環再利用。

比利時「頂級美味大獎」（Superior Taste Award）有食品界米其林權威美譽，國際風味評鑑所召集超過20國的米其林星級餐廳廚師、侍酒師等專家組成評審團以盲測評鑑感官風味，三峽區玉峯茗茶業以蜜香紅茶連續6年獲最高榮譽三星獎肯定。

玉峯茗茶業由三峽區製茶第6代的茶農周育成與妻子李秀峯所經營，10餘年前正式接手傳承百年的茶行後，藉由國際評鑑了解外國對台灣特色茶的風味理解。李秀峯表示，賽事評鑑使用礦物質含量高的歐洲礦泉水沖泡茶葉，與台灣水質特性非常不同，經試泡發現茶湯容易減弱香氣並增加苦澀，製程透過充分發酵，確保茶樣在評審時能發揮蜜香紅茶的蜜甜與醇厚風味，經過連續6年金獎的肯定，相信台灣的高品質特色茶能給世界各地的消費者帶來穩定且豐富的優質品茗體驗。