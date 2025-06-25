捷運文湖線虧損16億是因在地人不搭？ 北捷解答了

雙北生活的民眾十分仰賴台北捷運，北捷更是平均每日190萬人次搭乘，不過，有民眾發現，北捷6條主要線路中，文湖線是虧損之冠。北捷指出，確實文湖線虧損16億元最多，但強調捷運路網是一體，以個別路線計算，無法呈現真實狀況。

近期民眾在社群貼文指，文湖線虧損為北捷之冠。直言「車廂太擠，就連在地人都不太搭。」不過，也有人替北捷說話，「和台鐵一樣都不是本業賺錢，台鐵都漲票價，北捷也應該跟上。」、「設備折舊、維修都是成本，大眾運輸不能隨意漲價，現在又要多請保全。」

北捷調閱今年1到5月的平均日運量，高運量的為淡水信義線每日54.3萬人次、板南線每日61.4萬人次、中和新蘆線每日35.9萬人次、松山新店線每日35.6萬人次。中運量的則是文湖線每日19.7萬人次。

另外，針對盈虧路線，2024年路線盈虧情形，板南線盈餘為9.16億元、淡水信義線盈餘4.96億元。虧損部分，文湖線16.03億元、中和新蘆線虧12.4億元、松山新店線虧3.58億元。

北捷說明，由於台北捷運各路線遍及雙北地區，行經的行政區發展程度不盡相同，周邊土地使用也有所差異，直接影響各路線旅客進出站的型態以及運量的表現。

北捷指出，捷運路網是一體的，單以個別路線計算，片面以數字解讀，無法呈現真實狀況，甚至會有誤導可能。強調台北捷運將持續精進服務品質，提供旅客舒適的乘車環境，鼓勵民眾多搭乘捷運。

至於盈虧部分，北捷說，疫後雖然運量已大幅成長，但受電費調漲、物價上漲及調薪等因素影響，成本鉅幅成長。運輸本業雖然虧損，但仍然努力藉由附屬事業等加以填補，目前每年仍勉能有符合預算的稅前盈餘。