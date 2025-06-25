社子島開發期限展延3年 自救會批違法

內政部都市計畫委員會昨通過展延社子島開發期限3年，社子島自救會強烈抗議，指北市府試圖展延已被法院判定違法，批內政部成為北市府離譜違法的幫凶，並譴責國土署長吳欣修為違法都計案護航。北市府表示已上訴，判決確定前，環評結論仍有效，會持續推動開發。

都委會昨討論社子島延長開發期限案，社子島自救會發言人李華萍在會中表示，無法執行且違法的生態社子島案已討論10年，且環評已遭法院撤銷，依法不得繼續推動，更無展延空間，程序違法。

國土署表示，北市府去年2月已提展延申請，並於本次會議說明辦理過程、延宕原因，及後續辦理期程，經委員充分討論後，考量市府施政需要及土地所有權人、居民權益，在合法合規的原則下，同意再展延開發期限3年。

國土署指出，昨僅就展延程序討論，決議若涉及實質計畫內容調整，包括防洪計畫、環境影響評估及土地徵收審議等部分，應依都市計畫相關程序再提請審議。

環境權保障基金會副執行長許博任指出，比對2018年內政部都委會通過的社子島主要計畫審定版，及2020年北市府都委會通過的社子島細部計畫審定版發現，公共設施用地竟然比內政部通過的主要計畫多出近25公頃，面積占比增加8.2%，已違反都市計畫法第7條、都市計畫細部計畫審議原則第6點，且細部計畫的公共設施用地過高，也導致日前內政部通過的社子島區段徵收抵價地比率不足40%，明確違反土地徵收條例抵價地比率不得低於40%的規定。

北市地政局表示，社子島開發過程合法且嚴謹，環評及都計均無違法違誤，台北高等行政法院判決撤銷環評，市府已提起上訴，在判決前，環評結論仍然有效，後續土地市價查估、協議價購等作業，也會持續辦理。

另外，社子島開發範圍及抵價地比率，已於去年12月25日經內政部土地徵收審議小組審議通過，抵價地比率為40%，並無抵價地不足情形。

自救會嚴厲譴責國土署長吳欣修，無視陳情人提出上述明確違法事項，以及環評已於一審遭法院判決撤銷等問題，強硬限縮都委會僅討論主要計畫展延的程序問題，不討論計畫實質內容，「為違法都市計畫案護航之心昭然若揭。」