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出訪巴黎市長峰會 蔣萬安：北士科將成淨零示範區
台北市長蔣萬安出訪法國巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，分享輝達海外總部將落腳北士科，北士科也將打造為「淨零示範區」；都發局指出，預估全區開發後，每年將減碳1萬6千公噸，相當67座大安森林公園固碳效益。
蔣萬安在會上分享，輝達不僅將為台北帶來就業、投資與創新，但也引發另一項值得深思的提問「我們是否能在不增加碳排放的前提下實現經濟成長？」
「台北答案是肯定的。」蔣萬安表示，市府將北士科打造為一座完整淨零示範區，具備低碳建築、風廊設計與永續基礎設施。台北是台灣第一個通過淨零自治條例的城市，已訂下2030年減碳40%、2040年減碳65%，2050年實現淨零碳排的明確目標。
都發局補充，北士科定位為智慧生態社區，將針對公有建物、科技專用區等開發案，應達綠建築銀級並提智慧科技運用計畫；「建築能效分級」也應達1級或1+級能效標準，預估全區開發後，每年減碳1萬6千公噸。
另外，5層樓以上建物對角線及連續牆面線長度，也須留設風廊路徑，透過人本環境、基地綠化、綠色運輸、低碳建築等，打造北士科為智慧生態示範場域。
議員曾獻瑩提醒，淨零碳排絕對是未來趨勢，對企業來說，達成淨零企業可能會想買綠電，但如果國家綠電不足，企業就可能要去買碳權，蔣宣示的方向是對的，但如果國家政策沒跟上，企業成本也會增加。
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