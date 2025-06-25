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北市音圖預算增43億 議會教育委員會通過
台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（音圖）兩度流標，市府總工程費從71.6億增加至114.9億，議會教育委員會昨審議後，全案通過送大會。文化局指出，有5間廠商有意投標，若順利通過預算，預計今年7至10月招標，工期5年。
文化局長蔡詩萍昨報告指出，音圖去年7月通過細部設計後，辦過2次工程端招標但都流標，經市府內部會議檢討後，參酌物調指數、目前市場相關案例造價及廠商回饋意見後，若要維持既有量體規畫，需增加約43.3億元。
蔡詩萍表示，曾討論將量體縮小圖書館或音樂廳二選一，維持既有預算，但市長蔣萬安認為民眾會很失望，且規畫要重新進行，決議務實面對問題；音樂廳約可供1500席，將是全台第二座中型音樂廳，設備會有更高標準。
教育局長湯志民也說，六都中只有北市至今一直缺乏現代化的圖書總館，新的總館建成後，面積將達到4萬2000平方公尺，在六都中約可排名第二，藏書最高甚至可達90多萬。
議員李芳儒建議，物價調整非常快速，未來針對50億元以上大型工程不應再統包，應分段處理，以便更精確地計算成本。
議員趙怡翔說，該工程原訂今年完工，但至今連發包都沒有，前市長柯文哲更曾將總工程預算從81.7億元下修至71.6億元，要求市府應釐清決策始末。
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