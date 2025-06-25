聽新聞
0:00 / 0:00

通報台灣藍鵲受傷卻直接野放？新北動保處允改進

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
民眾陳情指出，一隻受傷的保育類台灣藍鵲遭民眾發現後，雖即時通報，但動保人員抵達後未妥善安置。圖／議員黃淑君提供
民眾陳情指出，一隻受傷的保育類台灣藍鵲遭民眾發現後，雖即時通報，但動保人員抵達後未妥善安置。圖／議員黃淑君提供

新北市有民眾通報救援受傷的保育鳥類台灣藍鵲，動保處卻直接野放。議員指市府每年有3千萬動物救援經費，須建置24小時線上會診系統，以免無法及時醫治動物。動保處回應，已籲請專家開精進會議，未來會納入教育訓練增進人員專業度。

新北市議員黃淑君接獲民眾陳情，一隻受傷的台灣藍鵲當時眼部與頭部疑似受創行動遲緩，被發現後通報動保處，外包救援人員抵達卻將仍虛弱的藍鵲野放；也有人擔心浪貓傳播寄生蟲、疾病通報動保處，但外包人員也只是移到戶外開籠放走，理由是收容所沒有空間。

黃淑君指，外包廠商並非獸醫師，無法確認動物受傷情形，希望建立24小時的獸醫師會診系統，及時協助。

動保處表示，台灣藍鵲現場野放後，已於本月5日邀集專家召開野生動物救援精進會議，20日邀請鳥類醫療救援單位，將相關內容包含雛、幼鳥辨識及鳥類受傷救援等科普知識，納入教育訓練，後續不定期辦理相關訓練增進人員專業度。

另外，協會抓捕的浪貓是由里長協助做TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地），觀察貓已剪耳才回置，符合TNVR作法。貓咪聚集主要是有食物來源，會再宣導避免浪貓聚集覓食。

野放 疫苗 獸醫師 浪貓 教育訓練 台灣藍鵲

延伸閱讀

台灣藍鵲疑受傷竟直接野放了！新北動保處加強鳥類救傷訓練

相關新聞

社子島開發期限展延3年 自救會批違法

內政部都市計畫委員會昨通過展延社子島開發期限3年，社子島自救會強烈抗議，指北市府試圖展延已被法院判定違法，批內政部成為北...

防傷人慘劇再發生！新北281隻攻擊性犬隻 將全面家訪

比特犬攻擊事件不時發生，雙北今年都強化稽查管理，新北統計具攻擊性犬有281隻，違規開罰累計25件，農業局今年將展開全面家...

出訪巴黎市長峰會 蔣萬安：北士科將成淨零示範區

台北市長蔣萬安出訪法國巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，分享輝達海外總部將落腳北士科，北士科也將打造為「淨零示範...

通報台灣藍鵲受傷卻直接野放？新北動保處允改進

新北市有民眾通報救援受傷的保育鳥類台灣藍鵲，動保處卻直接野放。議員指市府每年有3千萬動物救援經費，須建置24小時線上會診...

北市音圖預算增43億 議會教育委員會通過

台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（音圖）兩度流標，市府總工程費從71.6億增加至114.9億，議會教育委員會昨審議後，全...

停用海砂屋不搬 新北彈性開放 最快今年上路

新北本月初發生經市府停用的海砂屋天花板、牆面掉落砸傷住戶，依法停用需限期搬遷否則開罰，都更整合時間長，屋主陷兩難。工務局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。