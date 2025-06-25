通報台灣藍鵲受傷卻直接野放？新北動保處允改進

新北市有民眾通報救援受傷的保育鳥類台灣藍鵲，動保處卻直接野放。議員指市府每年有3千萬動物救援經費，須建置24小時線上會診系統，以免無法及時醫治動物。動保處回應，已籲請專家開精進會議，未來會納入教育訓練增進人員專業度。

新北市議員黃淑君接獲民眾陳情，一隻受傷的台灣藍鵲當時眼部與頭部疑似受創行動遲緩，被發現後通報動保處，外包救援人員抵達卻將仍虛弱的藍鵲野放；也有人擔心浪貓傳播寄生蟲、疾病通報動保處，但外包人員也只是移到戶外開籠放走，理由是收容所沒有空間。

黃淑君指，外包廠商並非獸醫師，無法確認動物受傷情形，希望建立24小時的獸醫師會診系統，及時協助。

動保處表示，台灣藍鵲現場野放後，已於本月5日邀集專家召開野生動物救援精進會議，20日邀請鳥類醫療救援單位，將相關內容包含雛、幼鳥辨識及鳥類受傷救援等科普知識，納入教育訓練，後續不定期辦理相關訓練增進人員專業度。

另外，協會抓捕的浪貓是由里長協助做TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地），觀察貓已剪耳才回置，符合TNVR作法。貓咪聚集主要是有食物來源，會再宣導避免浪貓聚集覓食。