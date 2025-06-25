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停用海砂屋不搬 新北彈性開放 最快今年上路

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市府列管150案海砂屋，不搬遷開罰出現爭議。圖／新北都更處提供
新北市府列管150案海砂屋，不搬遷開罰出現爭議。圖／新北都更處提供

新北本月初發生經市府停用的海砂屋天花板、牆面掉落砸傷住戶，依法停用需限期搬遷否則開罰都更整合時間長，屋主陷兩難。工務局長馮兆麟說，內部與城鄉局討論後，對進入都更程序被停用的海砂屋朝「彈性開放、暫緩開罰」，最快今年上路。

新北工務局現列管150案海砂屋，有85案達停用標準。市府2022年實施高氯離子鋼筋混凝土建物處理自治條例，其中認定停用的海砂屋，限住戶6個月內，商用限期3個月搬離，若建物所有權人違反條例逾期未停用，可連續處5千元以上6萬元以下罰鍰，必要時可依法斷水、電。

不過都更整合時間曠日廢時，工務局指出，民眾自覺屋況良好不願搬走、都更條件不符合期望等，短時間無法找到適合處所，仍持續使用海砂屋。馮兆麟說，內部與城鄉局討論，對進入都更程序，被停用的海砂屋朝「彈性開放、暫緩開罰」，前提需屋主經由技師結構鑑定後，有安全疑慮仍要先補強，未補強仍會開罰。

議員王威元指出，多數民眾不將海砂屋視為要立即解決的問題，視為一種投資，會計較報酬率，民眾希望室內一坪換一坪，對建商來說誘因不高，加上中央打房、銀行貸款接近滿水位，建商貸款利率高致成本增加，連已整合好的都更案，公開招標卻無建商投標，彈性開放、暫緩開罰是市府不得已狀況下能做的最好安排。

議員林秉宥說，他曾建議別再開罰進行都更程序的停用海砂屋，另針對無法都更的海砂屋，建議市府透過容積銀行概念，將難以都更的單元，整合後自行都更。

開罰 都更 海砂屋 新北 建物 報酬率 住戶

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