防傷人慘劇再發生！新北281隻攻擊性犬隻 將全面家訪

比特犬攻擊事件不時發生，雙北今年都強化稽查管理，新北統計具攻擊性犬有281隻，違規開罰累計25件，農業局今年將展開全面家訪。北市每年有2次訪問，曾發生攻擊行為的43隻5月完成家訪，無攻擊紀錄犬167隻將於9月電話訪問；先前2度傷人的比特犬Lucky仍在收容。

新北市議員邱烽堯指北市曾發生比特犬跳窗咬傷人案，犬隻被台北市動保處沒入，先前花蓮也有混種犬咬死2隻貓又攻擊男童，被動保單位扣留；泰國發生比特犬攻擊民眾奪命悲劇，新北應做好防範機制，避免憾事。

農業部公告，除比特犬被列為攻擊性犬隻，還有日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬和獒犬5種。

農業局長諶錫輝指出，新北登記的攻擊性犬有281隻，其中比特犬158隻上月優先訪查，對於攻擊性犬傷人與相關違規事件，可依動保法開罰3至15萬元。2022年統計至今，有25件違反動保法，其中有2隻被沒入，攻擊性犬隻未開放認養。

市長侯友宜說，攻擊性犬隻出入公共場所，包括嘴套、牽繩長度都有規範。

諶錫輝說，清查情況會有變化，近年比特犬陸續除戶65案，今年7、8月動保處將重啟調查，對攻擊性犬隻有家訪，曾發生攻擊性行為的犬隻市府會列管。

北市也緊盯攻擊性犬隻事件，北市動保處技正華心惠說明，農委會公告6類危險犬隻，北市每年有2次訪問，針對曾發生攻擊性行為的43隻已於5月完成家訪。未曾有攻擊紀錄犬隻有167隻，將在9月電話訪問。

華心惠說，先前攻擊人的比特犬Lucky仍收容於動保處，逐漸適應環境，能由訓練師單獨放籠。Lucky案件過後，北市著手將相關裁罰基準提高，將公告實施。

台灣動物保護行政監督聯盟祕書長何宗勳表示，犬隻發生咬人事件，歸根究底還是飼主管理問題，如外出沒繫繩或放任犬隻遊蕩，如何強化飼主教育應列為重點。