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北市樂齡進修券幸運兒出爐 可折抵社區大學學分費

中央社／ 台北24日電

台北市教育局今天表示，114年「樂齡市民進修券」共9507人登記，抽中的2400名幸運兒已公告在主題網站，期限內至北市任一社區大學報名秋季班課程，即可折抵學分費用。

教育局發布新聞稿指出，中籤民眾可至「樂齡市民進修券」主題網站登入領取票券；本次抽籤由系統隨機抽取，依「新、舊生」分別抽取新生正取600名、舊生正取1800名，另公告新生備取300名、舊生備取900名，以供後續遞補使用。

新聞稿提到，領券民眾可自7月1日至7月30日前至北市任一社區大學報名114年秋季班課程，並出示票券QRCode及身分證明文件，經核對無誤即可折抵學分費用。若第一階段7月1日到30日使用期間票券還有餘額，將分階段通知備取民眾。

教育局表示，為避免名額浪費，呼籲領券者留意使用時程及規範；另外，低收入戶及中低收入戶者，採外加名額保障，無須抽籤，登記成功即可領券，使用期限為7月1日至8月30日。

教育局說明，舊生補助1000元學分費，首次報名台北市社區大學的新生，加碼1000元，最高可獲2000元學分費補助；符合低收入戶或中低收入戶資格者，補助3000元學分費，且不占原本2400名配額，採外加名額，藉此有效協助經濟弱勢市民學習。

根據樂齡市民進修券網站介紹，「樂齡市民進修券」是北市府為鼓勵長者參與終身學習，於民國112年首度推出補助民眾報名北市社區大學課程學分費的票券。114年除持續補助並擴大辦理，補助名額自原本1800人提升至2400人。

教育局 北市府 低收入戶

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