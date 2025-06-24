等車日曬雨淋 新北汐止康寧街要增公車候車亭

夏天到了，持續飆高溫，頂著大太陽等公車，真的好熱，在汐止康寧街往汐萬路方向的凱旋大地公車站，因為沒有候車亭，里民都得在日曬雨淋等車，所以今(24)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論增設公車候車亭的可行性。

在汐止康寧街885巷前的凱旋大地公車站，往台北方向有設置公車候車亭，但是對向卻沒有，里民等公車很不方便，不但得風吹日曬，下雨天也容易一身濕，尤其這幾年夏天飆高溫，站在大太陽下等車真的好曬，還有汐止多雨也不方便。

江北里長謝祚敏說，很感謝議員張錦豪辦理會勘，因為康寧街885巷社區來等車的民眾，現在天氣這麼熱，頂著大太陽等公車實在太熱了，這次爭取要做候車亭，真的很感謝。

新北市議員張錦豪表示，在康寧街885巷靠近汐萬路口，因為常看到有民眾搭公車，卻沒有遮風避雨的地方，在靠近社區側是有候車亭，但是對向卻沒有，所以，今天找了相關單位現場會勘，釐清站牌前的土地是不是可以施作候車亭，並且也要兼顧行車安全，讓公車靠站不要撞到，因為，幅地有限，討論後要施作，做一個1米3小型的候車亭，讓民眾等公車有一個遮風避雨的地方，預計八月底前會完成，另外，公車專用標線已經不清楚了，也要求一起補繪完成。