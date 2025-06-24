食農教育創新體驗 新北淡水農會田園食光手作

為了推廣農業部的食農教育政策，淡水區農會每到夏天季節來臨，都會邀請許多民眾來參與食農教育一日遊DIY活動，而日前來到淡水忠寮里的一處香草後花園天空小品，透過進行一連串的DIY與食農教育活動，來讓生活在都市的民眾有著認識自然生態的體驗。

淡水區農會總幹事高忠表示，過去農會都會辦理許多場次的食農教育，就是希望讓大小朋友學習到有善農作的觀念。這次的活動，包括了生態導覽，帶大家認識農場植物以及所種植的香草等等，並且採收這些香草製作香草艾草純露，相當有趣。

這次還特別邀請淡水有機種植講師手作午餐，更讓學員體驗到自然香草植物的多樣變化趣味，透過食農教育也將自然有機的理想推廣給大家。而農會也說接下來也會持續舉辦，不僅是發現淡水許多美麗景點，更是將吃在地食健康精神讓大家有更深刻的體驗。