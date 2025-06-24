探索AI新視野！新北汐止水返腳講堂打造智慧製圖新體驗

汐止區公所開辦的水返腳講堂繼續開課，這次和觀天下有線電視公司合作，結合時下最夯的人工智慧，今(24)日舉辦「探索AI大世界—聰明AI製圖」課程，吸引不少民眾報名參加，不但學拍照技巧，也用AI製圖，讓學員直說好有趣。

汐止區副區長葉振宜表示，水返腳講堂已經邁入第4年了，一直以來都深受民眾喜愛，除了去年深受好評的「咖啡達人就是我！」、「生活家的品味美學」、「運動吧！超燃脂健身術」等課程外，今年更新增了「小皮‧大作」皮件課程，希望每一年的水返腳講堂都帶給在地市民朋友不一樣的課程，讓大家在閒暇之餘能吸收新知識，活到老學到老。

葉振宜指出，此次和觀天下合作開辦「探索AI大世界—聰明AI製圖」課程，特別邀請擁有近40年媒體經驗的彭德裕老師授課，課堂中，不但教拍攝技巧，也介紹AI製圖，讓民眾不論在AI的運用上或是創作上，讓科技更貼近生活、更有趣。歡迎大家追蹤「水返腳大小事」粉絲專頁，掌握即時活動訊息，踴躍參與，充實生活、豐富心靈！

課堂上，老師還實際帶領學員操作熱門的AI製圖工具，體驗吉卜力風格等創意圖片製作，激發現場學員的高度興趣與互動熱情，拍了照片，再利用chatgpt生成圖片後，學員們變年輕或是卡通化，直說都不像自己了，真的很有趣。

學員說，平常就很喜歡拍照，因為，現在AI是蠻新的，覺得總不能因為年紀大就落後，想要與時俱進，再加上有一些姊妹都蠻喜歡拍照，來這裡上課學了，就可以幫朋友拍美照。課堂上用剛剛同學幫忙拍的相片，利用ChatGPT下了一個年輕20歲樣子的指令，圖片生成出來的相片不太像自己了，覺得這個課程結合AI很有趣。