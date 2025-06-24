快訊

以伊停火油價瀉、Fed觀望降息 美股早盤攻高！台積ADR漲3%

罷免陳乃瑜團隊涉造假 羅明才辦公室主任加3助理送辦

外內夾攻沒在怕！聯準會主席鮑爾重申：Fed仍不急於降息

聽新聞
0:00 / 0:00

探索AI新視野！新北汐止水返腳講堂打造智慧製圖新體驗

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
水返腳講堂課程結合人工智慧，不但教拍攝技巧，也介紹AI製圖。 圖／觀天下有線電視提供
水返腳講堂課程結合人工智慧，不但教拍攝技巧，也介紹AI製圖。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所開辦的水返腳講堂繼續開課，這次和觀天下有線電視公司合作，結合時下最夯的人工智慧，今(24)日舉辦「探索AI大世界—聰明AI製圖」課程，吸引不少民眾報名參加，不但學拍照技巧，也用AI製圖，讓學員直說好有趣。

汐止區副區長葉振宜表示，水返腳講堂已經邁入第4年了，一直以來都深受民眾喜愛，除了去年深受好評的「咖啡達人就是我！」、「生活家的品味美學」、「運動吧！超燃脂健身術」等課程外，今年更新增了「小皮‧大作」皮件課程，希望每一年的水返腳講堂都帶給在地市民朋友不一樣的課程，讓大家在閒暇之餘能吸收新知識，活到老學到老。

葉振宜指出，此次和觀天下合作開辦「探索AI大世界—聰明AI製圖」課程，特別邀請擁有近40年媒體經驗的彭德裕老師授課，課堂中，不但教拍攝技巧，也介紹AI製圖，讓民眾不論在AI的運用上或是創作上，讓科技更貼近生活、更有趣。歡迎大家追蹤「水返腳大小事」粉絲專頁，掌握即時活動訊息，踴躍參與，充實生活、豐富心靈！

課堂上，老師還實際帶領學員操作熱門的AI製圖工具，體驗吉卜力風格等創意圖片製作，激發現場學員的高度興趣與互動熱情，拍了照片，再利用chatgpt生成圖片後，學員們變年輕或是卡通化，直說都不像自己了，真的很有趣。

學員說，平常就很喜歡拍照，因為，現在AI是蠻新的，覺得總不能因為年紀大就落後，想要與時俱進，再加上有一些姊妹都蠻喜歡拍照，來這裡上課學了，就可以幫朋友拍美照。課堂上用剛剛同學幫忙拍的相片，利用ChatGPT下了一個年輕20歲樣子的指令，圖片生成出來的相片不太像自己了，覺得這個課程結合AI很有趣。

汐止 朋友 圖片生成

延伸閱讀

停用海砂屋不搬要罰 新北1條件擬暫緩開罰最快今年上路

新北女性專屬運動課程 五大行政區免費報名

好心供罷團連署...新店老宅卻遭強拆？新北文化局說話了

汐止冷凍空貨櫃詭異突起火 濃煙直竄、消防追原因

相關新聞

日團參訪汐止平溪紫東社區金牌農村 台日社區共學交流熱絡

來自日本山形縣農村發展團隊今(24)日走訪新北市平溪區紫東社區，參訪榮獲金牌農村殊榮的在地典範，展開台日蜂農交流活動，促進台日農業與社區發展的深度對話與實地觀摩。

北海岸弱勢關懷協會 募集善心物資送弱勢

北海岸弱勢關懷協會，每年都會號召善心團體來到萬里發放物資，今年也不例外，這樣的善心已經連續十幾個年頭從不間斷，更為了幫助弱勢家戶，善心團體帶來的物資都是民生必需品，就是希望實用的物資與暖心問候能夠溫暖並陪伴弱勢家戶。

獨居長者因病無力清理家園 榮服處攜手志工暖心協助

新北市瑞芳區吉安里一名獨居長者，近期因身體不適導致無法下樓倒垃圾，家中垃圾日漸堆積，不僅影響環境衛生，也加重其生活困境。對此，基隆市榮民服務處於今(24)日號召志工前往長者家中訪視，並協助清理環境，展現社會關懷的溫暖力量。

探索AI新視野！新北汐止水返腳講堂打造智慧製圖新體驗

汐止區公所開辦的水返腳講堂繼續開課，這次和觀天下有線電視公司合作，結合時下最夯的人工智慧，今(24)日舉辦「探索AI大世界—聰明AI製圖」課程，吸引不少民眾報名參加，不但學拍照技巧，也用AI製圖，讓學員直說好有趣。

食農教育創新體驗 新北淡水農會田園食光手作

為了推廣農業部的食農教育政策，淡水區農會每到夏天季節來臨，都會邀請許多民眾來參與食農教育一日遊DIY活動，而日前來到淡水忠寮里的一處香草後花園天空小品，透過進行一連串的DIY與食農教育活動，來讓生活在都市的民眾有著認識自然生態的體驗。

等車日曬雨淋 新北汐止康寧街要增公車候車亭

夏天到了，持續飆高溫，頂著大太陽等公車，真的好熱，在汐止康寧街往汐萬路方向的凱旋大地公車站，因為沒有候車亭，里民都得在日曬雨淋等車，所以今(24)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論增設公車候車亭的可行性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。