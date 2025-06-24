獨居長者因病無力清理家園 榮服處攜手志工暖心協助

新北市瑞芳區吉安里一名獨居長者，近期因身體不適導致無法下樓倒垃圾，家中垃圾日漸堆積，不僅影響環境衛生，也加重其生活困境。對此，基隆市榮民服務處於今(24)日號召志工前往長者家中訪視，並協助清理環境，展現社會關懷的溫暖力量。

此次行動由榮服處主動聯繫吉安里里長謝永昌，並與社區關懷據點志工共同前往長者家中。里長謝永昌表示，長者長期獨居，住在無電梯的二樓公寓，自從身體出現狀況後便難以下樓倒垃圾，導致家中垃圾逐漸堆積如山，對其生活品質造成不小影響。

志工們進入住處後，迅速展開清理工作，協助長者恢復整潔舒適的生活環境。榮民服務處表示，未來也將持續透過社福資源串聯與社區合作，定期關懷弱勢長者，避免類似情形再度發生。

基隆市榮服處副處長李復鄉也親自到場關心並表示，此次行動不只是單一事件處理，更代表著政府單位與在地社區攜手合作、即時關懷弱勢的決心，希望透過實際行動，讓長者感受到社會的溫暖，也讓民眾知道，無論身處何境，都有一雙雙援手願意伸出協助。