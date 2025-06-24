北海岸弱勢關懷協會 募集善心物資送弱勢

北海岸弱勢關懷協會，每年都會號召善心團體來到萬里發放物資，今年也不例外，這樣的善心已經連續十幾個年頭從不間斷，更為了幫助弱勢家戶，善心團體帶來的物資都是民生必需品，就是希望實用的物資與暖心問候能夠溫暖並陪伴弱勢家戶。

虛空無極慈玄宮侯歆妍說，這已經是第13年來到萬里送物資，很感謝每年都與北海岸弱勢關懷協會都會邀請來發送愛心，未來也將會持續與善心夥伴們一起把溫暖送到萬里、金山、石門的弱勢民眾手中，希望能夠讓需要的弱勢家戶可以生活衣食無憂。

新北市北海岸關懷弱勢協會理事長陳秋領表示，今年發放物資的對象超過150戶，滿滿的物資，民眾必備大型購物袋及推車才能夠提回家，更溫暖的是還有在地的萬里社區也來協助，就是希望在與大家一同送愛下，北海岸需要幫助的家戶們都能感受到來自社會的正向與溫暖，日子能夠越過越好。