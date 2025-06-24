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需補充說明私有地徵收機制 五股泰山線輕軌環評再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
五股泰山線輕軌計畫全長約11.64公里，設置14座車站。圖／取自環評書件系統
五股泰山線輕軌計畫全長約11.64公里，設置14座車站。圖／取自環評書件系統

為強化三重、蘆洲、五股、泰山間直截運輸，環境部今天召開「五股泰山線輕軌運輸系統環境影響說明書」專案小組初審會議，本案在環評委員要求開發單位補充說明私有地徵收範圍、強化與在地民眾及土地所有權人的溝通等，本案經決議補正再審。

本案開發單位新北市政府捷運工程局，目的事業主管機關為交通部，開發單位路線起於三重區集賢環保公園，沿未來蘆洲都市計畫道路至捷運蘆洲站旁，續沿成蘆橋西側跨越二重疏洪道，利用台64（八里新店線）快速道路橋下空間進入五股新五路，跨越國道1號五股交流道進入泰山都市計畫區並設置1座三級機廠，並於塭仔圳重畫區轉往新北大道五段於交會處設置終點站，全長約11.64公里，設置14座車站。

開發單位表示，本計畫範圍內多屬已人為開發區域，約68.5%面積為自然度0；民意調查部分，約83.3%屬「非常贊成」或「贊成」本計畫。

環委針對徵收土地部分指出，目前似乎只有在五股區有辦理說明會，泰山區等民眾的意見也應該納入，而環評的開發案都應該要有替代方案，但本案卻沒有，這樣是否恰當？

另有環委指出，除了輕軌路線外，站體設計等也都要說明，但這次卻沒看到，是否輕軌比較簡單所以都沒說？輕軌經過的路線是利用台64下方空間興設軌道，擔心人員要如何進出站體。此外，最近有樹木倒下壓死人的意外，大型喬木的簡康管理也應補充。

經過環評委員討論後，環委要求開發單位補充說明私有地徵收範圍、強化與在地民眾及土地所有權人的溝通，並說明如何回應民意，確保利害關係人權益，以及補充說明計畫沿線大型喬木的健康管理與保護措施，本案經決議補正再審。

輕軌 環評

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