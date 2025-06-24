日團參訪汐止平溪紫東社區金牌農村 台日社區共學交流熱絡

來自日本山形縣農村發展團隊今(24)日走訪新北市平溪區紫東社區，參訪榮獲金牌農村殊榮的在地典範，展開台日蜂農交流活動，促進台日農業與社區發展的深度對話與實地觀摩。

日方團隊透過座談與走訪方式，深入了解紫東社區的產業模式與文化內涵，雙方亦簽署合作備忘錄。接著體驗生態導覽與蜂蜜品鑑還有藍染文化，與在地農友交流實務經驗。

紫東社區多年推動蜂蜜、山藥、綠竹筍等友善耕作，並積極保存在地文化與生態環境，發展出生態，生活，生產的農村創生模式。臺北分署長期協助社區從硬體建設到軟體經營，導入綠色照顧與在地遊程等多元資源，使紫東社區成為兼具產業特色與永續價值的示範農村。

紫東社區發展協會理事長李明宏表示，非常榮幸能接待來自日本的農業交流團，也感謝臺北分署與各界長期的支持。透過實地交流與互動學習，不僅讓雙方了解彼此的發展模式，更激勵社區居民參與地方創生，開創更多國際合作契機。

農村水保署臺北分署署長蔡金龍表示，未來將持續串聯國內外資源，協助社區打造具國際視野的農村創生典範，促進永續農業與社區繁榮。