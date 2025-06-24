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北市綠竹筍王出爐 專家親授挑竹筍秘訣

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
挑選綠竹筍要以類似牛角的彎度，體積適中，若太大會過柴。記者邱書昱／攝影
挑選綠竹筍要以類似牛角的彎度，體積適中，若太大會過柴。記者邱書昱／攝影

為推廣台北市綠竹筍，北市產發局攜手台北市農會推出評鑑，今年「綠竹筍王」由木柵區筍農周福隆獲得冠軍，該筍品筍形勻稱、筍殼緊實，整體品質穩定。專家也透露，竹筍的底要白、筍尖不要綠，正是選竹筍的點。

產發局表示，來自木柵、士林、北投、內湖、景美、南港、大安、松山、中山的筍農齊聚，評鑑比賽以筍體的外觀完整度、色澤光澤、柔軟度與纖維細緻度、以及甜度等四大面向進行綜合評分，最終選出三大獎項。

經過評選後，「甜筍王」由木柵區筍農張若梅奪得，其筍心甜度高達7.1度，口感清甜如水果。「美筍王」則頒發給士林區筍農王文玉，作品外型優美、色澤潔白、筍殼細薄，視覺與口感兼具。

農業部桃園區農業改良場樹林分場長吳安娜介紹，民眾挑選綠竹筍的指南。她說，可以觀察筍底是否白皙，愈白代表著新鮮，而筍尖的部分不要有綠色，代表曬到太陽，口感會苦味。

產發局長陳俊安說，為了確保綠竹筍食用安全，凡參與評鑑者皆需通過農藥殘留檢驗合格後即可參賽，並落實源頭管理與品質控管。

他說，透過評鑑制度的建立，不僅讓筍農之間有良好的交流平台，也讓民眾能夠更安心選購高品質的台北市綠竹筍，進一步強化「從產地到餐桌」的信任與連結。

部桃 農業部 北市

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