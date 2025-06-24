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蔣萬安凈零碳排目標遭綠轟膨風 北市反擊：如迴力鏢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安出訪巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」。圖／北市府提供
北市長蔣萬安出訪巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」。圖／北市府提供

北市長蔣萬安訪巴黎參加「市長峰會」，宣示市府會將北士科打造「淨零示範區」，並稱2050年達成淨零目標。議員何孟樺今批評，台北市連2025年減碳25%舊目標都無法達成，直言「不免過於膨風」。市府副發言人魏汶萱反擊，議員質疑如同迴力鏢。

魏汶萱說，議員戳中了如今能源全賴火力發電、碳排只增不減、中央政府對台灣減碳「棄而不顧」的事實；請議員切勿抹煞市府團隊與台北市民的減碳成果，而該要求中央政府檢討高排碳而失能的能源政策。

何孟樺質疑，北市府把減碳目標越喊越高，但實際的減碳成效，卻沒有跟上！根據市府最新的「2023年北市溫室氣體排放量分析摘要」，台北市2023年的碳排，相較2022年是不減反增，相較於基準年只減碳16.38%，即便以近10年來減碳最多的2019年數值估算，也幾乎可以確定2025年無法達到減碳25%的舊目標！

何說，為什麼市府目標越喊越高，實際上的減碳成果，卻不盡人意呢？根本原因就在台北市最大的碳排來源是住商用電。但蔣市府對於住商部門節電工作的支持，始終不足！

何舉今年為例，雖然市府114年預算中，合計編列了187億的氣候預算，但其中大部分是投資在新建市有節能建築、捷運等市有財產等資本門硬體工程；推動民間減碳、調適的經常門經費，只有26億；而住商節能部份，更是不足8億，是歷年最低。經費沒有向最必要的部門投入，又怎麼可能達成減碳成果呢？

魏汶萱說，減碳的關鍵不是一味要求人民節電，而是中央該用「乾淨的電」。北市府持續依計畫推動包含車輛電動化等減碳行動，人均碳排已從2022年的4.37噸降至2023年4.35噸；然而目前高碳排的火力發電佔比84%，中央政府「火力全開」，民進黨議員卻忙著譴責做事且向世界行銷台灣的蔣萬安市長，臺北在努力，中央做了什麼?

議員 減碳 北市府

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