停用海砂屋不搬要罰 新北1條件擬暫緩開罰最快今年上路

新北市列管150案海砂屋，6月初才發生經市府停用的海砂屋，天花板、牆面掉落差點砸傷住戶，依法停用需限期搬遷否則要開罰，但都更整合時間長，屋主陷兩難。新北工務局長馮兆麟指出，內部與城鄉局討論後，針對進入都更程序被停用的海沙屋「朝彈性開放、暫緩開罰」，預計最快今年上路。

新北市工務局現列管150案海砂屋，有85案達停用標準。市府2022年實施高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例，其中認定停用的海砂屋，限期住戶6月個內，商用限期3個月搬離，若建築物所有權人若違反條例逾期未停止使用，可連續處5千元以上6萬元以下罰鍰，必要時可依法斷水、電。

不過都更整合時間曠日廢時，工務局指出，民眾自覺屋況良好不願搬走、都更條件不符合期望等，短時間無法找到適合的處所等考量，仍持續使用海砂屋；馮兆麟說，內部與城鄉局討論，針對進入都更程序，被停用的海沙屋朝「彈性開放、暫緩開罰」，但前提需屋主經由技師結構鑑定後，有安全疑慮仍要先補強，沒有補強還是會開罰。

議員王威元指出，多數民眾不將海砂屋視為要立即解決的問題，而是視為一種投資，就會計較報酬率，民眾希望室內一坪換一坪，但對建商來說誘因不高，加上中央打房、銀行貸款接近滿水位，建商貸款利率高致成本增加，連已經整合好的都更案，公開招標卻無建商投標，認為彈性開放、暫緩開罰的方式，是市府不得已的狀況下能做得最好安排。

議員林秉宥說，他曾建議別再開罰進行都更程序的停用海砂屋，另針對無法都更的海砂屋，建議市府透過容積銀行概念，將難以都更的單元，整合起來自己都更。現在市府提出暫緩開罰是解套，同時也有防護計畫，讓暫時不想都更、沒條件都更的海沙屋住戶，住起來更安全。