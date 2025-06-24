北捷遊憩公司董事長出爐 由他不支薪兼任

台北捷運於7月1日成立北捷遊憩公司，昨選出第一屆董事及監察人，由北捷總經理黃清信接任新任董事長，北捷表示，兼任董事長不額外支領薪資，盼借重黃在智慧轉型、數位營運及北捷豐富的實務經驗，逐步推動專屬營運模式與品牌特色。

北捷表示，北捷遊憩公司在23日選出第一屆董事及監察人，依據公司法第208條規定，應由三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意，互選一人為董事長的規定，推選台北捷運公司總經理黃清信擔任遊憩公司新任董事長。

黃清信畢業於交通大學運輸工程與管理學系及其研究所畢業，透過捷運特考及高考進入捷運公司，為高運量第一代站長，目前擔任北捷總經理一職，兼任董事長不額外支領薪資。

黃清信隨後主持董事會議，他期許新公司以積極活化場館空間、引進多元品牌、提升市府效益、豐富市民遊憩選擇及強化目標族群吸引力為經營目標，以顧客需求為核心，發展深度體驗及在地特色活動，提供貼心服務體驗，以超越顧客期待。

北捷表示，為專注於軌道本業，參考JR東日本、近畿鐵道集團等國外鐵道業者做法，轉投資成立「北捷遊憩公司」將遊憩生活事業版圖交由專業團隊營運。

北捷說，隨著遊憩公司成立，也象徵北捷在集團化經營方面達成重要里程碑，未來將持續整合資源，強化集團效益。

此外，目前北捷遊憩公司總經理及營運副總經理仍在尋覓專業人才。