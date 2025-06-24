台灣好行「北投-竹子湖線」超值套票6/24開賣

「台灣好行~北投-竹子湖線」小9公車全新造型亮相，再搭配「新北投溫泉文化公車」小39，輕鬆打包陽明山美景與北投溫泉風情。臺北市政府觀光傳播局23日在新北投車站舉辦「台灣好行~北投-竹子湖線 亮點全線」記者會，現場不僅公開小9公車新造型，也同步宣布「台灣好行~北投-竹子湖線」6款優惠套票於24日正式開賣，最低只要200元，還可以再享合作店家好康優惠。

觀傳局表示，台灣好行睽違10年再推出新主視覺，今年「台灣好行3.0」主視覺以溫暖亮眼的橘色並搭配在地意象，為整體形象注入滿滿活力，展現全新風貌。記者會也公布今年五大亮點，包含小9公車及「新北投溫泉文化公車(小39)」雙車路線，串連士林北投著名景點，並且小9也增開班次及小39新增英語、台語和客語播報等服務再升級。其中每週五至週日定時運行的「新北投溫泉文化公車」小39，行駛於新北投車站與硫磺谷間，讓旅客能享受深度人文旅遊體驗。

觀傳局指出，今年新推出的「台灣好行~北投-竹子湖線」套票，涵蓋一日遊和二日遊套票各3款，其中最低只要200元。每款套票皆含北北基好玩卡，不僅可以搭乘「台灣好行~北投-竹子湖線」，開卡當日(或二日內)還能無限次搭乘臺北捷運及北北基公車（不包含編碼4碼之公路客運）；此外，套票也整合多項優惠，包含與在地店家及景點推出商品或門票兌換券，像是北投普羅旺斯Bakery、曹家花田香、北投文物館、新北投車站及向陽心苑等，以及與水美溫泉會館、北投晶泉丰旅、春天酒店及泉都溫泉會館等在地旅宿業者推出相關合作優惠，6款套票於6月24日凌晨0時起，於易遊網、可樂旅遊、KKDAY、太陽網及Ibon等通路販售，數量有限、售完為止。

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