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新北女性專屬運動課程 五大行政區免費報名

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

為推動女性健康與運動平權，新北體育局今年全新推出《美力運動計畫》，針對30至60歲女性量身設計專屬運動課程，自7月起將於板橋、中和、三重、新莊及蘆洲等五大行政區陸續開課，現正開放報名，課程全程免費，歡迎女性民眾踴躍參加，一同開啟專屬於女性的健康美力新旅程。

體育局表示，《美力運動計畫》以「打造妳的運動美學」為核心精神，結合各區資源與在地需求，規劃五大主題、五大年齡層專屬課程，讓女性依據生活型態與身體條件選擇適合的運動方式，找回健康與自信。五大行政區課程名額有限免費報名額滿為止，各區課程每週兩次，每次90分鐘，為期8週，並特別設計平日晚間與假日白天時段，讓職場媽媽或需家庭照護者也能彈性參與：

1.運動美學｜板橋區：針對30–40歲職場女性，強化肌耐力與預防肌少症，幫助打造結實線條與活力體態。

2.美力時刻｜中和區：為30–40歲家庭照顧者設計，改善體態與核心穩定，兼顧健康與家庭日常的平衡。

3.美感動能｜三重區：為50–60歲上班族女性設計，以有氧舞動釋放壓力，重拾青春與自信光采。

4.美力續航｜新莊區：適合40–50歲族群，融合柔軟度與低衝擊訓練，溫和提升身體功能與運動耐力。

5.美力進行式｜蘆洲區：提供50–60歲女性靜態伸展與呼吸協調課程，促進身心平衡、延續健康生活節奏。

體育局指出，《美力運動計畫》不僅注重運動效果，更導入多項創新設計，包括光動反應燈科技訓練，提升反應力與敏捷度；並融合室內外訓練型態，提升心肺與肌耐力，讓女性在與自然互動中感受運動樂趣與療癒力，喚醒身體潛能，激發運動的熱情與動力。此外，課程更設有三重參與機制：前後體適能檢測、APP線上挑戰賽、集點兌獎制度：鼓勵參與並獎勵學員出席與挑戰成果。

體育局表示，課程結束後將舉辦盛大成果發表會，預計邀請超過250人共襄盛舉，現場設有運動展演、人氣王票選及豐富禮品，歡迎學員攜家帶眷，一同見證女性運動的蛻變與風采。誠摯邀請女性朋友把握機會，走入課堂、邁出健康新步伐，一起啟動屬於妳的「美力」生活。

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