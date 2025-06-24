新店蔡宅進入拆除倒數 文化局依法審查文化資產資格、當事人請求緩拆

新店瑠公圳旁的百年蔡金木宅，即將於6月26日清晨強制拆除。新北市文化局今表示，該宅所在地原屬瑠公圳公有土地，經農田水利會出售後產生民事糾紛，已依法進行文化資產審議，認定不具登錄資格。當事人賴碧珍及其律師團、民間團體籲請法院暫緩執行，保留空間尋求保存與開發並存的雙贏方案。

台北地方法院日前通知，將於26日清晨6時30分執行拆除，引發反對聲浪。賴碧珍強調，蔡宅不僅是祖厝，也是新店文化記憶的見證，更是罷免國民黨立委羅明才行動的第一個連署站，具在地民主象徵意義。她與律師葉恕宏、黃昱中指出，拆屋將造成不可回復的傷害，尤其本案憲法訴訟與行政訴訟尚未終結，貿然強拆恐違比例原則，呼籲法院依法行使職權暫緩執行。

賴碧珍指出，「新北市都市計畫法施行細則」第48條第3項規定允許「私人捐建」換取容積獎勵，若開發者保留蔡宅並捐作公益使用，便可折抵容積，實現保存與開發雙贏。依蔡宅190平方公尺樓地板面積估算，潛藏可觀利益，亦可能成為社區文化展覽或教育空間，延續瑠公圳及萬新鐵路的歷史脈絡。

新北市文化局今表示，自接獲「瑠公圳新店圳頭水岸地景」文化資產保存提報起，即依「文化資產保存法」規定辦理審議，並完成現地會勘。經文資委員審查認定未符登錄標準，決議不予列冊追蹤。文化局強調審議程序依法、公正、專業，不涉及政治操作。另賴碧珍於6月23日補提建物稅籍證明，改以建物所有權人身分申請登錄歷史建築與紀念建築，後續將依法審慎評估是否具文資價值。