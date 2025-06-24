快訊

說好的休兵？以色列剛同意停火提案 以軍稱再偵測伊朗發射飛彈

天殘情史被翻出！總遇渣男「戀愛卑微」 當賀瓏地下女友獨自墮胎

林柏宏因父債與家族撕破臉 叔伯怒控「忘恩負義」…經紀人回應了

新店瑠公圳老宅拆除案 新北：依法辦理文資審議程序

中央社／ 記者高華謙、王鴻國台北24日電

新北市新店瑠公圳蔡金木老宅案纏訟多年，屋主賴碧珍與立委陳培瑜今天說，在提供老宅當作罷免連署站後，法院通知6月26日執行強制拆除，質疑在政治敏感時刻被突襲拆屋，是遭到報復。

新北市文化局表示，蔡宅未具備登錄文化資產法定標準，23日改申請指定古蹟及登錄歷史建築、紀念建築，將依法辦理文資審議程序。

反共護台志工聯盟今天召開「侯侯報私仇？罷免連署站遭突襲拆遷」記者會，包括民進黨立委陳培瑜、屋主賴碧珍、罷免團體代表琪琪、政治工作者周立軒出席。

賴碧珍說，她們家是日治時期就存在的老房子，起初也與水利會達成讓他們就地安家立命的共識，甚至時任台北縣長周錫瑋還一度想幫瑠公圳恢復以往風華，沒想到民國100年有建商跟著國民黨立委發函給新北市政府說要開發土地，隔年土地馬上被切割，她們住宅這塊土地就被賣掉、還被告上法院，直到現在都還在訴訟程序，也因為新北市府不作為、配合財團開發，使開發價值凌駕於文化資產與民眾權利。

針對本案時序，賴碧珍表示，官司纏訟多年，她今年6月4日突然收到法院民事執行處通知，指6月26日將拆除老宅；新北市府6月12日發函法院指瑠公圳此處沒有文資價值；她們在6月17日上午舉行記者會，呼籲法院暫緩拆除，沒想到當天下午又收到通知指拆除時間將提前3小時到清晨6時許；且文化局才排定在7月進行文化景觀的會勘，若屋子遭拆除，此會勘也沒有意義。

賴碧珍質疑，她在罷免第一階段就提供住宅當作罷免連署站點後，突然遭法院提前執行強制拆除；但明明文化資產審議、憲法與行政訴訟都還在進行，她也不知道提供連署站會這麼嚴重，導致家園要被迫遷，希望法院能暫緩執行。

新北市文化局今天發布新聞稿指出，近日有關新店瑠公圳蔡金木宅拆除案，部分說法與事實不符。蔡宅建於瑠公圳公有土地上，該地後續由農田水利會出售予民間建商，因而產生土地返還及建物拆除民事糾紛，法院執行處於近日發出執行通知。

對於蔡宅提出相關文資保存申請，文化局表示，自接獲「瑠公圳新店圳頭水岸地景」文化資產保存提報起，即依「文化資產保存法」規定踐行法定審查程序，邀集文資審議委員、提報人及相關單位辦理現地會勘，並依據「文化景觀登錄及廢止審查辦法」相關基準進行審議。

文化局表示，經充分審查與討論後，文資審議委員認為本案尚未具備登錄文化資產法定標準，故決議不予列冊追蹤。

文化局表示，蔡宅案於6月23日提出建物稅籍證明，改以建物所有權人身分申請指定古蹟及登錄歷史建築、紀念建築。文化局將依法辦理後續現勘與審議程序，並依「文資法」相關規定審慎評估是否具文化資產價值。

文化局重申，文資審議均秉持專業、公正、依法原則進行，不涉及任何政治操作與目的，文化局將持續秉持文化資產保存立場，依法審慎處理後續相關申請程序。

文化資產 文化局

延伸閱讀

羅明才罷免尚未成案 藍營團體作戰面臨「脫隊」變數

被控篡改罷免圖文 羅廷瑋辦公室：罷團才惡意竄改流傳

三重圖書館將成新北第二總圖 侯友宜：明年有機會開拆

丁學忠罷免進入三階 張麗善：全力下鄉宣講力挺

相關新聞

新店蔡宅進入拆除倒數 文化局依法審查文化資產資格、當事人請求緩拆

新店瑠公圳旁的百年蔡金木宅，即將於6月26日清晨強制拆除。新北市文化局今表示，該宅所在地原屬瑠公圳公有土地，經農田水利會...

音圖工程預算追加近50億送二、三讀 議員籲檢討柯市府決策過程

「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳」（下稱音圖）工程標兩度流標，市府追加總工程費預算從71.6億增至114.9億，今送議...

碧潭水舞最終高潮 7月5日煙火繽紛綻放

2025碧潭水舞活動即將邁入尾聲，新北市觀旅局壓軸重頭戲煙火水舞秀將於7月5日（周六）晚間8時隆重登場，結合水舞、火焰、...

蔣萬安巴黎宣示打造北士科「淨零示範區」 藍綠提醒成敗關鍵

台北市長蔣萬安受邀出訪巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，宣示北士科打造為完整的淨零示範區。議員陳賢蔚認為「方向是...

三重圖書館將成新北第二總圖 侯友宜：明年有機會開拆

新北市政府將在新北市立圖書館三重分館現址打造新北第二總館，新北市議員王威元今天總質詢目前進度外，也認為市府應在規畫內，納...

社子島開發案攻防再起 北市府：環評遭撤銷已提上訴

內政部都市計畫委員會上午舉行社子島主要計畫第二次展延審查會議，社子島自救會上午赴現場表達強烈反對市府試圖展延已被法院判定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。