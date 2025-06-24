音圖工程預算追加近50億送二、三讀 議員籲檢討柯市府決策過程

「台北市立圖書館新總館與台北音樂廳」（下稱音圖）工程標兩度流標，市府追加總工程費預算從71.6億增至114.9億，今送議會教育委員會審議，藍綠議員贊同呼籲，預算要一次編到位，並檢討前朝決策過程有無疏失。全案經審查通過送大會二、三讀。

文化局長蔡詩萍報告指出，音圖在2024年7月通過細部設計後，辦理過2次工程端招標但都流標，經過市府內部會議檢討後，參酌物調指數、目前市場相關案例造價及廠商回饋意見後，若要維持既有量體規畫，尚需增加約43.3億元，因此將現有預算71.6億元，調高成114.9億元。

蔡詩萍表示，雖然當時有討論是否維持既有預算，將量體縮小圖書館或音樂題二選一，但與市長蔣萬安討論認為對一方會很失望，且恐導致整個規畫重新進行決議務實面對問題，且音樂廳約可提供1500席，將為是全台第二座中型音樂廳，音響和設備會有更高標準。

教育局長湯志民也說，六都中只有台北市至今一直缺乏現代化的圖書總館，新的總館建成後，面積將達到4萬2000平方公尺，在六都中約可排名第二，藏書最高甚至可達90多萬，音圖有必要繼續走下去，回應市民期待。

議員闕枚莎指出，音圖興建是台北市整個城市文化的靈魂，但就算增加預算，是否代表未來工程就不需再追加，呼籲市府預算要一次編列完整到位，確保工程順利找到合格廠商投標；議員李芳儒也建議，物價調整非常快速，未來針對50億元以上大型工程，不應再用統包方式處理，應採分段處理，先規畫、再設計、最後施工，以便更精確地計算成本。

議員趙怡翔說，該工程原訂今年完工，但至今連發包都還有沒有，前市長柯文哲更曾將此案總工程預算從81.7億元下修至71.6億元，前市府決策過程和預算調整，要求市府應詳細的去釐清和檢討決策過程始末，並向議會和市民說明。