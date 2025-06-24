碧潭水舞最終高潮 7月5日煙火繽紛綻放

2025碧潭水舞活動即將邁入尾聲，新北市觀旅局壓軸重頭戲煙火水舞秀將於7月5日（周六）晚間8時隆重登場，結合水舞、火焰、燈光與高空煙火，打造今夏最夢幻的視覺盛宴。

這場煙火秀將搭配水舞、雷射光雕與火焰特效一同展演，從水面延伸至天空，織出水火交融的壯麗場景，營造聲光交錯、震撼人心的觀賞體驗。當晚預計8點施放煙火，將引爆整場活動最高潮，是民眾不可錯過的壓軸時刻。

為維護施放期間的公共安全，碧潭吊橋將於7月5日晚上7點50分至8點05分實施通行管制，其中晚上7點50分至晚上7點50分勸導，會請民眾盡速到對岸。

碧潭水舞自5月24日開展以來，首度導入火焰特效結合水舞演出，每晚6時30分至9時，每半小時展演一次，廣受遊客熱烈迴響。假日限定互動裝置「轉動騎激」亦以科技與運動融合，讓民眾親自踩出專屬水舞秀，展現藝術新風貌。