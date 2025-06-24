蔣萬安巴黎宣示打造北士科「淨零示範區」 藍綠提醒成敗關鍵

台北市長蔣萬安出訪巴黎參加「市長峰會：全球氣候行動十周年」，不僅分享輝達海外總部將座落在北士科，也宣示北士科打造為完整的淨零示範區。藍綠議員都認為「方向是對的」，但國家政策也要跟上，否則反而造成企業成本增加。

國民黨議員曾獻瑩表示，北士科是以科技園區為主，淨零碳排也絕對是未來趨勢，對企業來說，要達成淨零會牽涉到未來的碳權，企業可能會想買綠電，但如果國家綠電不足，企業可能就要去買碳權，就會變成淨零碳排區很大挑戰，因此國家政策要跟上，否則企業成本會增加。

民進黨議員陳賢蔚說，他本會期總質詢就要求蔣萬安，既然輝達這個人工智慧龍頭要落腳北士科設置總部，北市府應該優先將北士科、甚至擴及士林、北投，作為智慧科技城市運用落地的場域，透過人工智慧引進、設備爭取，達到北市府淨零碳排、綠環保更好的施政成效，甚至市府應該更善用AI產業鏈、產業生態系等，與企業構成夥伴關係，運用最先進智慧技術，更快達成政策目標。

「方向是對的，但進度都還在喊口號。」陳賢蔚說，不過本會期他在法規委員會也很深感受，台北市很多淨零、環保政策的自治條例，感覺都是急就章，都僅形式上推動，沒有跟產業溝通，沒有真正與民間互動，都是紙上談兵，落實強烈不足。

例如，市府說要爭取氫能電池，但也都只在紙上談兵，所以蔣萬安這次在巴黎峰會宣示，市府必須要拿出更實質與產業合作方法，公私協力。

民進黨議員何孟樺也認為，蔣萬安參加巴黎協定市長峰會，將台灣的垃圾不落地經驗帶到世界，確實值得肯定。但蔣說「北市府的目標非常清楚，2030年減碳40%、2040年減碳65%，並在2050年達到淨零碳排。」不免過於膨風。因北市恐怕連舊版溫室氣體減半，2025年減少25%的目標，都沒有辦法達到。

何孟樺說，根據市府最新的「2023年北市溫室氣體排放量分析摘要」，台北市2023年的碳排，相較2022年是不減反增，相較於基準年只減碳16.38%，根本原因就在台北市最大的碳排來源是住商用電。但蔣市府對住商部門節電工作的支持，始終不足。對於全球城市面臨經濟成長與永續發展間平衡，蔣根本不是「同時兼顧」，而是對永續發展「棄而不顧」。