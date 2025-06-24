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侯友宜：新北樓梯間與騎樓拉線為機車充電將稽查

中央社／ 新北24日電

台北市電動公車日前疑似電池異常起火，引發民代關切電動車火警防災問題。新北市長侯友宜表示，樓梯間及騎樓拉線為機車充電，將聯合稽查；交通局則要加強停車場偵測灑水設備。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員邱烽堯指出，減碳風潮下，全國各地推廣電動車，但半年來全國各地發生很多電動車火災不易撲滅，尤其是電動機車品質堪憂。新北市如何面對這個危機。

侯友宜表示，民眾可能在樓梯間及騎樓任意拉線，容易造成電動機車因為充電問題產生燃燒。因此，已要求工務局協同消防局、警察局與台電成立聯合稽查小組，進行全面清查。

有關停車場部分，交通局長鍾鳴時指出，目前公有停車場配置，充電車格位與一般車位都有空間區隔，另外也將針對加強設置紅外線偵溫、偵煙及灑水設施，以減少火警蔓延的可能性。同時也希望所有電動車都需掛牌，以進行追蹤管理。

邱烽堯追問因應台北市電動公車疑似電池異常起火清查情形。鍾鳴時表示，新北共有265輛電動公車，針對起火公車同型號共84輛進行檢查，發現有5輛公車電池充電無法達到飽和，列為有瑕疵，目前已完成更換與調整，逐步回到線上服務。

電動機車 公車

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