三重圖書館將成新北第二總圖 侯友宜：明年有機會開拆

新北市政府將在新北市立圖書館三重分館現址打造新北第二總館，新北市議員王威元今天總質詢目前進度外，也認為市府應在規畫內，納入三重在地重要記憶。新北市長侯友宜表示，明年有機會完成細部計畫，就可以開始拆除。

為了區域平衡，市府規畫在新北市立圖書館三重分館現址打造新北第二總館，王威元指出，三重圖書館即將跟大家再見，這座圖書館是三重一代人的集體記憶，他從小就在這邊唸書，希望在改建後，能夠保留部分集體記憶內容。

侯友宜表示，會辦相關記憶活動，目前第二總管明年有機會完成細部計畫，明年就趕快拆除。

新北市文化局表示，目前第二總管正前辦理規畫作業，預計9月前辦理地方說明會，全案2025年年完成基本設計，2026年完成細部設計、工程招標、舊館拆除工程動工，2027年啟動建築本體興建工程，2031年完工。

文化局表示，總經費約40億，建物暫定地上8層為圖書館、地下3層為停車空間，總樓地板面積約3萬8760平方公尺。

目前初步樓層規畫配置為1樓生活廣場，包括書店、餐廳、商店、休閒館及風雨球場，2樓服務櫃台及樂齡終身學習區、3樓兒童閱讀區及學齡前嬰幼兒區、4樓青少年Living Lab、5-8樓書庫區，其中會議廳、樂齡空間及研習教室等，可多元化提供社區彈性使用。