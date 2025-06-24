社子島開發案攻防再起 北市府：環評遭撤銷已提上訴

內政部都市計畫委員會上午舉行社子島主要計畫第二次展延審查會議，社子島自救會上午赴現場表達強烈反對市府試圖展延已被法院判定違法的開發主計畫，既然環評已遭法院撤銷，應終止違法程序。對此，北市地政局表示，北市府已就撤銷環評提起上訴，在判決前環評結論仍然有效。

自救會認為，109年北市府都委會通過的社子島細部計畫審定版，由於公共設施用地過高，導致日前內政部通過的社子島區段徵收範圍與抵價地比例案，抵價地比例不足40%，明確違反土地徵收條例第39條區段徵收抵價地比例不得低於40%之規定。

自救會發言人李華萍指出，無法執行且違法的生態社子島案，已討論10年，且環評已遭法院撤銷，依法不得繼續，更無展延空間，呼籲委員會駁回展延案，終止違法程序。

北市地政局表示，北市府辦理社子島開發合法且嚴謹，相關都市計畫及環評均無違法違誤情形，市府已就台北高等行政法院判決撤銷環評提起上訴，在判決之前，環評結論仍然有效，後續土地市價查估、協議價購及區段徵收公聽會等區段徵收前置作業也會持續辦理。