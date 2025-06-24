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任期剩1年半夠嗎？侯友宜：還有很多事要做 永遠都不夠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天表示，市政不能因為有困難就不做，不然會永遠有遺憾。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天表示，市政不能因為有困難就不做，不然會永遠有遺憾。記者葉德正／攝影

新北市議會總質詢進入尾聲，新北市議會國民黨團書記長王威元今天總質詢，詢問新北市長侯友宜任期剩下一年半，能完成想要做的事嗎？侯直言「不夠，還有很多事要做，永遠都不夠」，他舉三重果菜市場搬遷為例，經很多討論好不容易訂定方向，卻因政治問題被卡，但他強調「不能因為有困難就不做，不然會永遠有遺憾」。

王威元指出，大家願意跟侯市長談這些市政，就是相信侯有面對問題與解決問題的勇氣，否則沒有信心怎麼會跟你講這些問題，他詢問侯友宜這十幾天總質詢感受為何？

侯友宜說，議員質詢市府天經地義，不管質詢內容是否市府政策方向有所違和感，市府都虛心聆聽議員聲音，並隨時調整步伐。

「人生永遠每一天都要好好把握」侯感嘆說，人生很快就過，剩下一年半任期，會好好把最後時間把工作做到位，還有很多事情還沒有做完，議員建議對的東西馬上調整，新的建議，能先規畫就先做。

侯強調，這個會期比較少談政治議題，回歸市政議題、充分討論，府會一起共同努力往前走，才是人民之福。

王威元追問侯友宜一年半時間夠嗎？侯回「不夠，還有很多事要做，永遠不夠」。

侯友宜說，總是還有事情沒做完，就像三重果菜公司搬遷是他非常在意事情， 當初要搬到蘆洲南北側，是經過很多討論才決定這個方向，當初內政部小組也有開了6次會，都有共識，本來就要解決了，結果怎麼會政治處理，這樣卡在那邊。

侯友宜說，他一直不願政治影響市政推動，有問題就溝通，結果政治介入有意義嗎？最後又把責任推給別人，「這是不負責任」，侯有也指出「當年9個議員都在」。

不過王威元說，你不找政治，希望專心市政，但政治還是會來找你。

侯表示，當初新泰塭仔圳他到內政部溝通，當時還說我們做不到，沒想到我們做出來了，不管怎樣都要站在人民考量，少談一點政治、對立與衝突，這些真的不需要。

議員 侯友宜

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