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夜市攤商精進補助費遭打折 議員：小本生意難支應

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市夜市、市場推出轉型精進計畫，郭昭巖認為，補助經費應該要達原計畫經費的95％，涉及公共工程等，也應該要由市府支出。本報資料照片
台北市夜市、市場推出轉型精進計畫，郭昭巖認為，補助經費應該要達原計畫經費的95％，涉及公共工程等，也應該要由市府支出。本報資料照片

台北市政府近年推出夜市、市集等轉型精進計畫補助，不過，議員郭昭巖發現，多數攤商自治會獲得的補助遭打了折，對於小本經營的店家來說又是額外負擔，就連基礎工程也包含在補助項目內，「既然打折寧可就不要改。」市場處表示，明年將提高總預算。

郭昭巖表示，市場精進計畫，包含營運模式創新、公共空間改善、形象改造及品牌行銷等，但是攤商反映多起計畫雖經審查通過，補助金額卻遭統一打折、僅以原計畫額度的83%核撥，也有夜市低於該額度。

郭昭巖認為，市場處應依個案內容與實際需求給予補助，建議補助比例應以100%為原則，最少不低於95%，「否則看到補助經費只補助60％，其餘自行負擔，那乾脆就不要改了。」

她也說，有些基礎工程累，像是油脂截流設施、階梯、自動門等公共工程，市府應該要將計畫預算列在市府支出的工程上，「作為房東，有些公共設施損壞或改善，應該要協助修繕。」

市場處表示，由於今年度市集精進計畫申請踴躍，導致經費不足，因此現在尋覓財源支應，也會研擬提高明年度總預算。不過，依照補助比例，根據申請計畫規範，補助金額所需經費為50％上限，至多為90％。

市場處也說，針對市容及衛生環境相關的設施，包含地坪、遮雨棚架、油脂截留器等，會依照實際需求提出申請。在油脂截留器部分，近年以受理安裝於攤台攤架的槽下式油脂截留器為主，相關公共工程廢汙水接管及管路埋設由市府其他局處編列預算。

額度 郭昭巖 公共工程

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