新北有281隻攻擊性犬隻 動保處今年將全面家訪

近年比特犬攻擊民眾事件層出不窮，新北市統計攻擊性犬隻約有281隻，新北市議員邱烽堯今天總質詢，詢問市府對於這類犬隻攻擊事件的防範機制。農業局長諶錫輝指出，攻擊性犬隻都有全面清查與登記，目前違規開罰累計至今有25件，今年也將再度展開全面家訪，強化管理。

邱烽堯指出，日前發生比特犬連兩次跳窗咬人，被台北市動保處拘留，也面臨安樂死，先前花蓮也傳出混種犬咬死兩隻貓又再攻擊男童被動保單位扣留，連泰國也有比特犬攻擊民眾致死案件頻傳，新北市應該要做好防範機制，避免憾事發生。

新北市農業局長諶錫輝指出，新北市登記的攻擊性犬隻有281隻，其中比特犬有158隻，對於攻擊性犬咬傷與相關違規事件，可依照動保法開罰3到15萬元，從2022年統計至今，有25件違反動保法，其中有2隻被沒入，由於數攻擊性犬隻，目前沒有辦法開放認養。

侯友宜說，目前攻擊性犬隻出入公共場所，包括嘴套、牽繩長度都有規範。

諶錫輝說，當初清查情況有一些變化，近年比特犬有陸續除戶65案，今年動保處也將重新啟動調查，對於攻擊性犬隻展開家訪，已經有攻擊性行為事實發生的犬隻，市府也會列管。

根據農業部公告，除比特犬被列為攻擊性犬隻，還有日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬和獒犬等6種犬隻列為危險性犬隻。