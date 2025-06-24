登山界的王金平 相似指數超高...連本尊都喊「同臉的」

新北75歲男子曾建勳和立法院前院長王金平「撞臉」，髮型、體型、神韻都相似，他是登山好手，爬過60多座百岳，被山友譽為登山界的王院長，曾言談幽默，常被誤認為王院長，他常鎮定演出不說破，累積不少笑料。

曾建勳家住新北永和區，育有3個女兒，已有5個孫子，早前經營布莊生意。他說，在他50多歲時期，便常被說「好像王金平」，他自己也覺得某個角度非常像，連他父親看電視時，也忍不住說，「王金平怎麼和我兒子那麼像阿」。

曾建勳說，他見過王院長本尊3次，王金平相當有親和力，總是用閩南語喊他「同臉的」，相當趣味。曾建勳退休後，重心是爬山，大台北近郊的山幾乎都有他的足跡，百岳也爬過60多座，同行的山友喊他「院長」，路過的山友乍看之下以為遇到名人，紛紛要求合照。

「和名人撞臉有意外的好處，」曾建勳說，某一次他在醫院看診，又有人把他認為王金平，還納悶怎麼王院長那麼低調來看診，不只民眾誤認，診間的醫護看到他也嚇一大跳。

曾建勳曾經上藝人小S的節目談明星臉，小S對他說「我覺得你和我公公也長得好像」。謝立功當移民署長時期，為測試快速通關系統，也商請曾建勳來測試，要檢測系統能否辨識出他和王金平是不同人。