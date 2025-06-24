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清涼一夏免費！士林官邸「雨林植物展」 展至7月27日止

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
士林官邸新蘭亭現正舉辦「雨林植物展」至7月27日，讓民眾在炎炎夏日，走進綠蔭之境。圖／北市公園處提供
士林官邸新蘭亭現正舉辦「雨林植物展」至7月27日，讓民眾在炎炎夏日，走進綠蔭之境。圖／北市公園處提供

士林官邸新蘭亭現正舉辦「雨林植物展」至7月27日，讓民眾在炎炎夏日，走進綠蔭之境，展覽集結12種雨林特色植物、逾100個品種，讓民眾在綠意盎然的熱帶植境中，遠離喧囂、親近自然。北市公園處表示，展覽時間為每日8時30分至下午5時，周一也照常開放，免費參觀。

公園處長藍舒凢表示，雨林環境生態豐富，擁有地被、草本、藤蔓、灌木、喬木等多層次植群，許多植物在此衍生出不同於其他地區的樣貌或型態，為雨林環境增添許多風采。

公園處指出，本次展覽集結12種雨林特色植物，從葉到根、從蕨到花，匯聚雨林風貌，像是葉形似鹿角而得名的「鹿角蕨」；葉形似龜殼圖樣的「龜背芋」；葉片基部為天然集水器的「積水鳳梨」；葉片特化成捕蟲器的「豬籠草」

另外，還有「空氣系」植物，其葉片具有吸收水分功能的「空氣鳳梨」；葉片色彩繽紛，葉形紋理千變萬化，被喻為上帝畫布的「竹芋」等，讓市民朋友不用去熱帶雨林，只要走訪新蘭亭就能近距離觀賞蕨類、竹芋類、鳳梨科與食蟲植物這些雨林特色植栽。

園藝管理所主任吳旻靜指出，這次展覽雨林植物總計蒐羅超過100個品種，像「鹿角蕨」將展出象耳、皇冠、爪哇、亞皇、女王等品種；「積水鳳梨」將展出五彩、法官頭、黑斑馬、蜻蜓、水塔、帝王等品種；「竹芋」將展出孔雀、箭羽、大理石、青蘋果、黑蘋果、黑玫瑰、雪茄等品種；還有天河、火麒麟、曇花、魚骨頭、絲葦等「雨林仙人掌」

此外，還有廣受歡迎的蔓綠榕、黃金葛、觀音蓮、萬代蘭等，搭配花藝設計手法，透過垂直綠牆、浮島花台、曲折步道等形式，重現雨林層次豐富、生機盎然的棲地樣貌，呈現植物原棲地的分布位置與生長特性，帶出雨林自然環境的垂直分層感。展覽資訊可追蹤「士林官邸旅客」FB粉絲專頁。

士林官邸新蘭亭現正舉辦「雨林植物展」至7月27日，讓民眾在炎炎夏日，走進綠蔭之境。圖／北市公園處提供
士林官邸新蘭亭現正舉辦「雨林植物展」至7月27日，讓民眾在炎炎夏日，走進綠蔭之境。圖／北市公園處提供
士林官邸新蘭亭現正舉辦「雨林植物展」至7月27日，讓民眾在炎炎夏日，走進綠蔭之境。圖／北市公園處提供
士林官邸新蘭亭現正舉辦「雨林植物展」至7月27日，讓民眾在炎炎夏日，走進綠蔭之境。圖／北市公園處提供
士林官邸新蘭亭現正舉辦「雨林植物展」至7月27日，讓民眾在炎炎夏日，走進綠蔭之境。圖／北市公園處提供
士林官邸新蘭亭現正舉辦「雨林植物展」至7月27日，讓民眾在炎炎夏日，走進綠蔭之境。圖／北市公園處提供

鳳梨 女王 士林官邸

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