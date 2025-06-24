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看好淡江大橋通車人潮 淡古20周年啟動新品牌辨識

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館今年7月迎來20周年，近日啟用由新北市設計中心打造的全新品牌識別THM，為英文館名縮寫。記者劉懿萱／攝影
新北市立淡水古蹟博物館今年7月迎來20周年，近日啟用由新北市設計中心打造的全新品牌識別THM，為英文館名縮寫。記者劉懿萱／攝影

新北市立淡水古蹟博物館今年7月迎來20周年，近日啟用由新北市設計中心打造的全新品牌識別THM，為英文館名縮寫，以城垛、建築群剪影、拱門、夕照等意象形塑字樣，用嶄新的形象邁向未來。7月起每周末夜將在滬尾礮台舉辦20周年系列活動，把不同時代的故事匯流至國定古蹟，一次完整呈現。

THM是淡水古蹟博物館Tamsui Historical Museum的英文縮寫，T有拱門、夕照的意象，H代表國定古蹟淡水紅毛城及滬尾礮臺，M則是西式、閩式、日式等多元建築的概念，顏色以代表古蹟建築的磚紅、棕金色互相搭配呈現。新北市設計中心總監連國輝說，新設計希望傳達淡水不僅擁有紅毛城和礮臺，鄰近還有眾多乘載歷史、人文底蘊的古蹟建築，等著更多人來探索與發現。

淡水古蹟博物館長蔡美治表示，淡古目前國內外旅客累積的參觀人次超過3100萬，是台灣必訪的景點之一接預估淡江大橋通車後，帶來的人潮，淡古啟動服務量能升級計畫，從場域活化、景點整合、品牌形象、商品開發到商店改造，提升博物館的文化吸引力，打造一座歷史與現代並行的文化節點。

除啟用全新的品牌識別外，7月起每周末夜將在滬尾礮台舉辦「20周年館慶活動-滬尾時光蹟」系列活動，主活動包括滬尾之光、滬事集、滬你唱、滬尾築蹟、留聲蹟、微醺之夜等內容，透過光影、市集、表演、體驗、聲音等，把來自不同時代的故事匯流至國定古蹟，一次完整呈現。

此外，系列活動還有THM光境隧道合影發限動送禮、全系列浴衣體驗買一送一、開箱電影「不能說的秘密」專場導覽、名人講座、發表聯名商品等，歡迎民眾來淡水古蹟博物館參加20周年館慶。

淡水 古蹟博物館

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