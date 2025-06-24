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2025新北校園廣告人12強出爐 學生玩創意秀潛力

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市新聞局開辦的「2025新北校園廣告人」創意影片徵件，昨辦理複選提案面試，從初選入圍的30組團隊中，挑出12組進決賽。圖／新北市新聞局提供
新北市新聞局開辦的「2025新北校園廣告人」創意影片徵件，昨辦理複選提案面試，從初選入圍的30組團隊中，挑出12組進決賽。圖／新北市新聞局提供

新北市新聞局開辦的「2025新北校園廣告人」創意影片徵件活動報名踴躍，報名數創新高，有6縣市26所學校參加。昨辦理複選提案面試，從初選入圍30組團隊中，再挑出12組進決賽。參賽學生選材、表現手法新穎，讓評審耳目一新。

新北市新聞局指出，複選面試提案比照業界比稿模式，參賽學生須在10分鐘內傳達行銷新北的廣告創意及企畫構想，今年邀請VML、聯廣傳播集團、雪芃廣告、尚巾一飛工作室、台灣電通及華苑映創等多家知名廣告與製作公司共組專業評審團。

有團隊結合現代交友軟體，以擬人化方式翻轉人類與寵物的主從關係，喚醒閱聽人對動物保護議題的重視；有團隊大玩諧音哏，鼓勵觀眾「塊陶」到新北鶯歌，找到紓壓方式。更有團隊盼以洗腦式植入的廣告形式，讓觀眾潛意識裡記住Ucup的服務，提升新北循環杯的使用率，建立不塑生活習慣。

其他團隊也以有趣的企畫構想行銷新北電競基地、玩具銀行、三鶯線等政策。評審團表示，學生的提案充滿潛力，令人印象深刻，今年作品充分展現學生獨特的觀察視角與創意思考，期待最後成果的展現。

新北新聞局長李利貞說，新北校園廣告人自辦理以來廣受學生好評，吸引全國各地青年參與，提供學生影像創作舞台，也串聯產業資源，協助學生提早與業界接軌。7、8月間將辦工作坊，入圍12強的團隊將與廣告大師面對面討論腳本；另開設5場影像講座課程，內容涵蓋廣告策略、AI工具、創意發想、廣告實務及法律素養等；提供每隊2萬元拍攝基金，盼能為學生們打造兼具培訓與實務經驗累積的競賽。

12組作品預計9月完成，後續將辦理社群行銷獎的票選活動選出最有人氣的作品，12強入圍名單可參考活動官網https://www.ntpcyouth.ntpc.gov.tw/

新北市新聞局開辦的「2025新北校園廣告人」創意影片徵件，昨辦理複選提案面試，從初選入圍的30組團隊中，挑出12組進決賽。圖／新北市新聞局提供
新北市新聞局開辦的「2025新北校園廣告人」創意影片徵件，昨辦理複選提案面試，從初選入圍的30組團隊中，挑出12組進決賽。圖／新北市新聞局提供
新北市新聞局開辦的「2025新北校園廣告人」創意影片徵件，昨辦理複選提案面試，從初選入圍的30組團隊中，挑出12組進決賽。圖／新北市新聞局提供
新北市新聞局開辦的「2025新北校園廣告人」創意影片徵件，昨辦理複選提案面試，從初選入圍的30組團隊中，挑出12組進決賽。圖／新北市新聞局提供

廣告 團隊

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