北市電動車火警引恐慌 新北清查有5輛車電池瑕疵已汰換

台北一輛電動公車日前疑似電池異常起火，新北市議員邱烽堯今天總質詢關心電動車安全，交通局長鍾鳴時指出，目前清查84輛同型號電動公車，發現5輛車電池充電無法達到飽和，被認定有瑕疵，公車業者已經完成更換，並已回到線上服務。

國民黨新北市議員邱烽堯指出，減碳風潮下，全國各地推廣電動車，但半年來全國各地發生很多電動車火災事件，從高雄、桃園，到日前的北市電動公車，情況愈來愈密集，尤其電動車自燃火勢凶猛，且難以撲滅，新北市面對這個危機，是否有相關良好因應方式？

邱烽堯也說，目前電動機車品質也堪憂，日前高雄發生電動機車充電，半夜竄火燒成骨架，住戶緊急逃生，幸無傷亡，又有相關防治作為？。

交通局長鍾鳴時指出，目前公有停車場配置，充電車格位與一般車位都有空間區隔，包括安全走廊避免燃燒情況向外蔓延，另外目前包括配置紅外線偵溫、偵煙，另外灑水設施也是必備。

鍾鳴時說，車種管理部分，目前包括微型電動二輪車、電動自行車都在推動掛牌，才能有效管理，並能追蹤源頭。

鍾鳴時表示，新北市目前有265輛電動公車，與北市同型號84優先全面清查，有發現5輛車充電無法達到飽和，列為有瑕疵車輛，已經請公車業者全面更換，目前已經完成，回到線上執勤。

侯友宜說，對於騎樓任意拉線充電情形，已請工務局、消防局、台電組成聯合稽查小組，全面清查，確保用電安全。

交通局日前指出，市長已指示要求公車業者針對北市262路線同型號電動公車全面盤點電池使用年限與維保紀錄，同時強化每日巡檢作業與異常即報制度。未來也將持續擴大演練場次及覆蓋範圍，提升所有業者與駕駛員的防災應變能力。