三芝災後復建66處災點完工 水利局砸逾億重建河川護岸

去年10月山陀兒與康芮颱風接連侵襲，重創新北三芝區多條河川護岸。新北市水利局緊急啟動災後復建作業，涵蓋錫板溪、八連溪、大坑溪及埔坪溪等四大水系共66處災點，歷經7個月搶修，已於今年5月底全數完工，總經費超過1.1億元，修復護岸總長逾2公里，顯著提升地方防洪韌性。

水利局長宋德仁指出，當時洪水導致多處護岸崩塌、基腳掏空，甚至造成路面損毀、河道阻塞，是歷年來規模最大的一次復建工程。為提升護岸耐久性，本次採用漿砌塊石工法，取代傳統乾砌設計，並視地形條件調整結構，強化穩定性與排洪效率。

其中八連溪固床工更融入生態工法，保留溪流自然紋理，同時穩定底床結構，兼顧溪魚、蝦蟹等原生水生生物的洄游與棲地需求，實現防洪與生態的雙重目標。宋德仁說，希望讓河川不只是防災設施，更能成為永續共生的環境資源。

此次66處災點中，錫板溪28處修復長度約1公里，補強基腳355公尺；八連溪34處長約1.1公里，另修復67公尺固床工與4265平方公尺路面；大坑溪與埔坪溪4處共修復護岸22.5公尺，補強掏空段14.5公尺。

在面對地形狹窄、工區分散、機具進出受限等施工挑戰下，水利局同時開設5個工作面，加班趕工、日夜搶修，成功於最短時間內完成全案。

地方對市府反應良好。三芝錫板里長陳燕國感謝市府迅速動員、妥善施工，他回憶，颱風當時洪水漫淹村里，房舍受損，道路中斷，居民深陷無助，如今看到堅固整齊的新護岸與暢通的排水系統，感動之情溢於言表，「就像家園終於重建完成一樣。」