快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

三芝災後復建66處災點完工 水利局砸逾億重建河川護岸

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
八連溪沿線護岸受到強大雨勢導致護岸損壞十分嚴重。圖／新北市水利局提供
八連溪沿線護岸受到強大雨勢導致護岸損壞十分嚴重。圖／新北市水利局提供

去年10月山陀兒與康芮颱風接連侵襲，重創新北三芝區多條河川護岸。新北市水利局緊急啟動災後復建作業，涵蓋錫板溪、八連溪、大坑溪及埔坪溪等四大水系共66處災點，歷經7個月搶修，已於今年5月底全數完工，總經費超過1.1億元，修復護岸總長逾2公里，顯著提升地方防洪韌性。

水利局長宋德仁指出，當時洪水導致多處護岸崩塌、基腳掏空，甚至造成路面損毀、河道阻塞，是歷年來規模最大的一次復建工程。為提升護岸耐久性，本次採用漿砌塊石工法，取代傳統乾砌設計，並視地形條件調整結構，強化穩定性與排洪效率。

其中八連溪固床工更融入生態工法，保留溪流自然紋理，同時穩定底床結構，兼顧溪魚、蝦蟹等原生水生生物的洄游與棲地需求，實現防洪與生態的雙重目標。宋德仁說，希望讓河川不只是防災設施，更能成為永續共生的環境資源。

此次66處災點中，錫板溪28處修復長度約1公里，補強基腳355公尺；八連溪34處長約1.1公里，另修復67公尺固床工與4265平方公尺路面；大坑溪與埔坪溪4處共修復護岸22.5公尺，補強掏空段14.5公尺。

在面對地形狹窄、工區分散、機具進出受限等施工挑戰下，水利局同時開設5個工作面，加班趕工、日夜搶修，成功於最短時間內完成全案。

地方對市府反應良好。三芝錫板里長陳燕國感謝市府迅速動員、妥善施工，他回憶，颱風當時洪水漫淹村里，房舍受損，道路中斷，居民深陷無助，如今看到堅固整齊的新護岸與暢通的排水系統，感動之情溢於言表，「就像家園終於重建完成一樣。」

水利局強調，此次災後復建工程不僅重視結構安全，也落實生態導向設計與河川環境整體治理理念，展現公部門在防災重建上的效率與責任。

錫板溪河道受到山陀兒與康芮颱風重創，護岸柔腸寸斷。圖／新北市水利局提供
錫板溪河道受到山陀兒與康芮颱風重創，護岸柔腸寸斷。圖／新北市水利局提供
八連溪固床工採以兼具生態性設計，完工後生機盎然。圖／新北市水利局提供
八連溪固床工採以兼具生態性設計，完工後生機盎然。圖／新北市水利局提供
八連溪沿線護岸經過整治復建充滿生機。圖／新北市水利局提供
八連溪沿線護岸經過整治復建充滿生機。圖／新北市水利局提供
八連溪沿線護岸經過整治復建充滿生機。圖／新北市水利局提供
八連溪沿線護岸經過整治復建充滿生機。圖／新北市水利局提供
錫板溪經過砌石護岸之復建改善，強度更升級。圖／新北市水利局提供
錫板溪經過砌石護岸之復建改善，強度更升級。圖／新北市水利局提供
團隊調度多台機具分段協作，於狹窄河段同步作業，展現工程整合能。圖／新北市水利局提供
團隊調度多台機具分段協作，於狹窄河段同步作業，展現工程整合能。圖／新北市水利局提供

護岸 水利局

延伸閱讀

被譏綠色奇蹟...高雄大樹光電最新發展 市府撤水保計畫要中央廢許可

山陀兒、康芮重創石門 6處受損護岸汛期前修復

拆違建接汙水 新北土城61戶終結12年臭味困擾

淡水河口淤積嚴重航道受阻 調查可能有這4原因

相關新聞

登山界的王金平 相似指數超高...連本尊都喊「同臉的」

新北75歲男子曾建勳和立法院前院長王金平「撞臉」，髮型、體型、神韻都相似，他是登山好手，爬過60多座百岳，被山友譽為登山...

北市電動車火警引恐慌 新北清查有5輛車電池瑕疵已汰換

台北一輛電動公車日前疑似電池異常起火，新北市議員邱烽堯今天總質詢關心電動車安全，交通局長鍾鳴時指出，目前清查84輛同型號...

夜市攤商精進補助費遭打折 議員：小本生意難支應

台北市政府近年推出夜市、市集等轉型精進計畫補助，不過，議員郭昭巖發現，多數攤商自治會獲得的補助遭打了折，對於小本經營的店...

澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺 中市：稽查均合格

今年4月澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺，台中市食品藥物安全處表示，經立即啟動專案應變機制，全面追查產品流向，並聯合教...

任期剩1年半夠嗎？侯友宜：還有很多事要做 永遠都不夠

新北市議會總質詢進入尾聲，新北市議會國民黨團書記長王威元今天總質詢，詢問新北市長侯友宜任期剩下一年半，能完成想要做的事嗎...

新北有281隻攻擊性犬隻 動保處今年將全面家訪

近年比特犬攻擊民眾事件層出不窮，新北市統計攻擊性犬隻約有281隻，新北市議員邱烽堯今天總質詢，詢問市府對於這類犬隻攻擊事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。