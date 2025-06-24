有如宮崎駿奇幻動物世界 日本陶藝家鶯歌陶博館展出32件作品

有如宮崎駿筆下的奇幻森林世界，來自日本的陶藝家宮城有加，以陶土喚醒台灣野地生命的私語，宮城有加擅長以繁複雕刻堆疊出如鱗片、菌類、青苔等細緻肌理，打造奇思幻想的自然世界。「竊竊私語者」宮城有加陶藝展集結32組件創作，即日起至7月13日於陶博館B1陶藝長廊展出。

陶博館長張啟文指出，宮城有加的創作不僅具備精湛工藝性，更深刻描繪人與生態之間的情感與倫理關係，展現陶藝作為時代觀察者的潛力。宮城有加畢業於神戶藝術工科大學，近期以日本與臺灣兩地為藝術活動的主要範圍，曾於2016年獲「第54回日本兵庫縣展工藝部門大賞」、2020年入選「台灣國際陶藝雙年展」。

陶博館表示，宮城有加後來工作室搬到山邊，常在午後至夜晚創作，被蟲鳴、蛙叫等自然聲音包圍，感受到大自然陪伴的喜悅，逐漸對這些生物產生深厚情感，轉化這份連結為創作靈感，細膩觀察這座島嶼上的生態與物種共存的掙扎，用陶藝記錄生命在無聲中發出的低語，探討生物多樣性、生命尊重與環境永續。

青蛙系列作品，每一隻圓潤飽滿的蛙形都頂著奇異的冠飾，有的是貝殼、燭台，也有仿若菌類或枝枒般生長的結構，牠們呆萌凝視，彷彿從森林深處默默注視著到來的人們。宮城將這些青蛙視為自己山中工作室的鄰居，牠們若隱若現的氣息，令她感覺既親切又神祕。這系列作品不僅捕捉自然生物的存在感，也凝聚她與野地萬物之間若即若離的情感連結。