汐止火車站電梯可望最先更新 通勤族期待

台鐵汐止車站的電梯可望與台北車站，成為最先更新的火車站。陳姓上班族說，現在天氣熱，走到汐止車站已很累，看到手扶梯故障心更累，期待汰舊換新後不要再故障。

台鐵新票價昨天上路，平均調漲26.8％。廖先翔表示，民眾有權期待「漲價=升級」，汐止車站長年存在電梯、手扶梯設備老舊、故障率高的問題，對長者、身障者與育兒家庭造成極大不便與安全疑慮。既然票價上調，台鐵更應該同步提升設施與服務品質，回應通勤族與在地居民的期待。

汐止車站的手扶梯故障率高，曾在2010年成為網路熱門話題，有人在網站論壇逐日記錄手扶梯，當天是正常運作或故障，證明「抱怨」有理。手扶梯是中國大陸廠牌，因為零件取得並不順利等原因，台鐵一直無法完全修復，網友持續記錄了1年多的時間。

廖先翔19日曾邀台鐵團隊會勘汐止車站，促請全面汰換電梯與手扶梯。台鐵當天回應，電梯更新已公告招標，預計9月決標，今年底啟動汰換，明年完成。汐止、台北車站是台鐵最早啟動電梯汰換工程的車站，新電梯開口加大，使用更便利安全。

廖先翔也轉述台鐵規畫2027年汰換汐止車站的手扶梯，且不再採最低價決標，改以評選方式招標，避免過去因低價導致品質不佳、維修頻繁的情況，提升運行穩定性與安全性，解決民眾長期反映的問題。

廖先翔表示，除了站體設施，上任立委後也推動啟動「新一輪10年購車計畫」，逐步淘汰老舊車廂、引進新型列車，全面提升乘車品質與安全，讓每一分票價都能轉化為更安全、舒適、可靠的公共運輸環境。