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訪巴黎參議院續布袋戲交流 蔣萬安也曝與太座甜蜜回憶
台北市長蔣萬安出訪巴黎，巴黎時間23日拜會法國參議院，由參議院外交暨國防委員會副主席Olivier Cadic、友台小組副主席Else Joseph與Brigitte Devésa、執秘Philippe Péjo接待。由於Cadic去年才訪台北，他感謝蔣萬安促成台北法國實驗教育機構LIFT擴充。蔣強調，維繫與法國的深厚關係歡迎他們每年來台北。
蔣萬安等訪團一行人看到第五共和憲法原本等珍藏館藏，並旁聽參議院議場，最後站在圖書館落地窗前眺望盧森堡公園時，蔣萬安還感性地回憶，「12年前曾與妻子一同造訪此地，如今美麗景致依舊未變。」
副主席Joseph也分享過往訪台經驗，她曾觀賞過台灣布袋戲演出，印象非常深刻。並表示自己在巴黎選區每年9月會舉辦偶戲節，期盼能邀請台灣布袋戲團來法演出，深化文化藝術交流。
蔣萬安立即表達支持，指台北擁有多位知名布袋戲大師，未來在音樂、藝術、電影等文化活動方面，也都期盼與巴黎展開更多合作，並承諾返台後將請文化局盡速研議具體合作方案。
蔣萬安訪團一行人巴黎時間23日參觀參議院。行經一幅拿破崙三世時期的壁畫時，Cadic風趣地表示，這是「最早的臉書」，因為拿破崙三世當年親自指示將自己與拿破崙一世的肖像加入畫中，尤其還將自己公投稱帝的票數放入壁畫，與粉絲專頁的追蹤人數有異曲同工之妙。
蔣萬安表示，他非常榮幸拜會參議院，與Cadic在台北已見過兩次，每次都交流熱絡。他笑說，曾向副主席承諾一定會回訪法國，這次真的做到了！
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